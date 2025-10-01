Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесут проект о переносе начала уроков в школах на 9.00 - 01.10.2025
В ГД внесут проект о переносе начала уроков в школах на 9.00
2025-10-01T01:22+0300
2025-10-01T01:22+0300
общество
экономика
россия
лдпр
госдума
общество , россия, лдпр, госдума
Общество , Экономика, РОССИЯ, ЛДПР, Госдума
01:22 01.10.2025
 
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагается перенести начало уроков в школах на 9.00 и закрепить пятидневную учебную неделю, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в статью 13 закона "Об образовании в Российской Федерации".
"В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, их творческого развития и семейного воспитания законопроектом предлагается закрепить пятидневную учебную (рабочую) неделю и установить время начала учебных занятий не ранее 9 часов утра", - сказано в пояснительной записке.
Кроме того, законопроектом предусматривается проведение в выходные и праздничные дни внеучебных мероприятий: культурных, спортивных и воспитательных. Отмечается, что речь идет о событиях, не входящих в учебный план и организуемых в формате, отличном от стандартного урока.
Как рассказал РИА Новости соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), нагрузка на школьников действительно высокая.
"Ученикам необходимо посещать школьные занятия, затем, особенно в старших классах, большинство дополнительно занимается с репетиторами. Плюс подготовка домашних заданий занимает значительное время, и дети вынуждены тратить по 10-12 часов в день на освоение программы", - уточнил он.
Леонов отметил, что перенос начала уроков на 9.00 даст детям возможность высыпаться, а родителям - спокойно отвезти их в школу перед работой.
"Что касается пятидневной учебной недели: при шестидневке невозможно спланировать нормальный семейный отдых, а одного воскресного дня детям недостаточно для полноценного восстановления. Поэтому ЛДПР считает возможным освоить программу в течение пяти дней. Критика инициативы предсказуема, но факты говорят сами за себя: школьная программа перегружена. В нее включены темы и разделы, которые раньше изучались в вузах. Зачем это нужно – непонятно. В высших учебных заведениях науки изучаются более подробно и предметно, а школьникам перегрузка только мешает. Систему образования нужно привести в порядок, исключив лишние предметы и сложные для восприятия разделы", – заключил он.
 
