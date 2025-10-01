https://1prime.ru/20251001/gd-863018222.html

В ГД внесут проект о переносе начала уроков в школах на 9.00

В ГД внесут проект о переносе начала уроков в школах на 9.00 - 01.10.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о переносе начала уроков в школах на 9.00

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагается перенести начало уроков | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T01:22+0300

2025-10-01T01:22+0300

2025-10-01T01:22+0300

общество

экономика

россия

лдпр

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863018222.jpg?1759270972

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагается перенести начало уроков в школах на 9.00 и закрепить пятидневную учебную неделю, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 13 закона "Об образовании в Российской Федерации". "В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, их творческого развития и семейного воспитания законопроектом предлагается закрепить пятидневную учебную (рабочую) неделю и установить время начала учебных занятий не ранее 9 часов утра", - сказано в пояснительной записке. Кроме того, законопроектом предусматривается проведение в выходные и праздничные дни внеучебных мероприятий: культурных, спортивных и воспитательных. Отмечается, что речь идет о событиях, не входящих в учебный план и организуемых в формате, отличном от стандартного урока. Как рассказал РИА Новости соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), нагрузка на школьников действительно высокая. "Ученикам необходимо посещать школьные занятия, затем, особенно в старших классах, большинство дополнительно занимается с репетиторами. Плюс подготовка домашних заданий занимает значительное время, и дети вынуждены тратить по 10-12 часов в день на освоение программы", - уточнил он. Леонов отметил, что перенос начала уроков на 9.00 даст детям возможность высыпаться, а родителям - спокойно отвезти их в школу перед работой. "Что касается пятидневной учебной недели: при шестидневке невозможно спланировать нормальный семейный отдых, а одного воскресного дня детям недостаточно для полноценного восстановления. Поэтому ЛДПР считает возможным освоить программу в течение пяти дней. Критика инициативы предсказуема, но факты говорят сами за себя: школьная программа перегружена. В нее включены темы и разделы, которые раньше изучались в вузах. Зачем это нужно – непонятно. В высших учебных заведениях науки изучаются более подробно и предметно, а школьникам перегрузка только мешает. Систему образования нужно привести в порядок, исключив лишние предметы и сложные для восприятия разделы", – заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, лдпр, госдума