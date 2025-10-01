Мэр Геленджика высказался об открытии аэропорта

https://1prime.ru/20251001/gelendzhik-863027230.html

ГЕЛЕНДЖИК, 1 окт - ПРАЙМ. Открытие аэропорта в Геленджике значительно улучшило транспортную доступность в город, с начала 2025 года курорт посетило почти 4 миллиона человек, сообщил РИА Новости мэр города Алексей Богодистов. "В этом году Геленджик уже принял порядка 3,9 миллиона туристов. После открытия аэропорта транспортная доступность значительно улучшилась: если последние три года туристы в основном приезжали на автомобилях, то теперь восстановлена полноценная авиасвязь. Параллельно начал работу аэропорт Краснодара - это также расширило возможности для наших гостей", - сказал Богодистов РИА Новости. Он подчеркнул, что по загруженности курорта календарное начали осени можно приравнять к летним месяцам. "Весь сентябрь пляжи выглядели, как в июле", - отметил мэр. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй - свыше 77 тысяч.

