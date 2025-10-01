Мэр Геленджика высказался о медицинском туризме

https://1prime.ru/20251001/gelendzhik-863029681.html
ГЕЛЕНДЖИК, 1 окт - ПРАЙМ. Медицинский туризм в Геленджике в последние годы набирает обороты, на курорте большой популярностью пользуются программы реабилитации и эстетическая хирургия, сообщил РИА Новости мэр города Алексей Богодистов. "В межсезонье в Геленджик люди едут оздоравливаться. Медицинский туризм в последние годы набирает обороты: на территории санаториев открываются лечебно-диагностические центры, большой популярностью пользуются не только программы реабилитации, но и, например, эстетическая хирургия", - сказал агентству Богодистов. Глава города подчеркнул, что на курорте активно внедряются новые программы и направления санаторно-курортного лечения, лечебно-диагностических процедур, в том числе с использованием инновационного медицинского оборудования. По словам мэра, при подготовке к летнему сезону 2025 года были введены около 300 новых койко-мест, появились всесезонные бассейны с подогревом, новые корпуса в здравницах.
