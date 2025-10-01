Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мэр Геленджика высказался о медицинском туризме - 01.10.2025
Мэр Геленджика высказался о медицинском туризме
Мэр Геленджика высказался о медицинском туризме - 01.10.2025, ПРАЙМ
Мэр Геленджика высказался о медицинском туризме
Медицинский туризм в Геленджике в последние годы набирает обороты, на курорте большой популярностью пользуются программы реабилитации и эстетическая хирургия,... | 01.10.2025, ПРАЙМ
ГЕЛЕНДЖИК, 1 окт - ПРАЙМ. Медицинский туризм в Геленджике в последние годы набирает обороты, на курорте большой популярностью пользуются программы реабилитации и эстетическая хирургия, сообщил РИА Новости мэр города Алексей Богодистов. "В межсезонье в Геленджик люди едут оздоравливаться. Медицинский туризм в последние годы набирает обороты: на территории санаториев открываются лечебно-диагностические центры, большой популярностью пользуются не только программы реабилитации, но и, например, эстетическая хирургия", - сказал агентству Богодистов. Глава города подчеркнул, что на курорте активно внедряются новые программы и направления санаторно-курортного лечения, лечебно-диагностических процедур, в том числе с использованием инновационного медицинского оборудования. По словам мэра, при подготовке к летнему сезону 2025 года были введены около 300 новых койко-мест, появились всесезонные бассейны с подогревом, новые корпуса в здравницах.
Экономика, Геленджик, Туризм, Бизнес
10:17 01.10.2025
 
Мэр Геленджика высказался о медицинском туризме

Богодистов: медицинский туризм в Геленджике в последние годы набирает обороты

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Вид на Геленджик
Вид на Геленджик - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Вид на Геленджик. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
ГЕЛЕНДЖИК, 1 окт - ПРАЙМ. Медицинский туризм в Геленджике в последние годы набирает обороты, на курорте большой популярностью пользуются программы реабилитации и эстетическая хирургия, сообщил РИА Новости мэр города Алексей Богодистов.
"В межсезонье в Геленджик люди едут оздоравливаться. Медицинский туризм в последние годы набирает обороты: на территории санаториев открываются лечебно-диагностические центры, большой популярностью пользуются не только программы реабилитации, но и, например, эстетическая хирургия", - сказал агентству Богодистов.
Глава города подчеркнул, что на курорте активно внедряются новые программы и направления санаторно-курортного лечения, лечебно-диагностических процедур, в том числе с использованием инновационного медицинского оборудования.
По словам мэра, при подготовке к летнему сезону 2025 года были введены около 300 новых койко-мест, появились всесезонные бассейны с подогревом, новые корпуса в здравницах.
