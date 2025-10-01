https://1prime.ru/20251001/germaniya-863020488.html

В Германии разразился скандал из-за плакатов ВСУ с пленными немцами

общество

мировая экономика

украина

берлин

германия

сергей лавров

мария захарова

всу

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859969201_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_48eaf4d1436ea9b5d466a2f688727e19.jpg

МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Обитатели района Вильмерсдорф в Берлине выразили недовольство из-за распространения агитационных плакатов, расклеенных неизвестными. Эти плакаты Интернационального легиона сухопутных войск ВСУ содержат изображения плененных солдат Вермахта и призывы к мести России за поражение во Второй мировой войне, сообщает Berliner Zeitung. "На сером распределительном щитке на одной из улиц района Берлина — Вильмерсдорфа — красуется яркий плакат. Крупные буквы на нем гласят: "Отомсти! " Рядом черно-белая фотография: на ней изображены немецкие военнопленные, выстроившиеся в ряд, явно истощенные", — говорится в статье. Жителей возмутил факт, что плакат приглашают присоединиться к так называемым украинским "освободителям" и войти в состав Интернационального легиона, при этом QR-код на плакате ведёт прямо на страницу подачи заявки на вступление в подразделение. "Среди местных жителей реклама украинской воинской части в большинстве своем вызывает неприятие", — подчеркивается в материале. Газета напоминает, что согласно пункту 109h Уголовного кодекса Германии (StGB), любые попытки вербовки граждан Германии для службы в иностранной армии либо в подобной структуре караются уголовным наказанием. "Размер наказания варьируется от штрафа до пяти лет лишения свободы. Исключение применяется только в том случае, если между Германией и соответствующим государством существует специальное соглашение. Однако для Украины такого соглашения не существует", — поясняется в статье. Министерство обороны неоднократно заявляло, что киевские власти используют иностранных наемников в роли "пушечного мяса", и российские войска будут продолжать их уничтожение на всей территории Украины. Малочисленные наемники признавались в интервью, что украинские военные плохо координируют их действия, и шансы на выживание малы из-за интенсивности конфликта, несопоставимой с ситуациями в Афганистане и на Ближнем Востоке. Представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Запад фактически стал стороной конфликта на Украине, направляя туда наемников для участия в боевых действиях. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, некоторые страны отправляют в Украину своих кадровых военных под видом наемников.

