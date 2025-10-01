Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии разразился скандал из-за плакатов ВСУ с пленными немцами - 01.10.2025, ПРАЙМ
В Германии разразился скандал из-за плакатов ВСУ с пленными немцами
В Германии разразился скандал из-за плакатов ВСУ с пленными немцами - 01.10.2025, ПРАЙМ
В Германии разразился скандал из-за плакатов ВСУ с пленными немцами
Обитатели района Вильмерсдорф в Берлине выразили недовольство из-за распространения агитационных плакатов, расклеенных неизвестными. Эти плакаты... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T04:51+0300
2025-10-01T04:51+0300
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Обитатели района Вильмерсдорф в Берлине выразили недовольство из-за распространения агитационных плакатов, расклеенных неизвестными. Эти плакаты Интернационального легиона сухопутных войск ВСУ содержат изображения плененных солдат Вермахта и призывы к мести России за поражение во Второй мировой войне, сообщает Berliner Zeitung. "На сером распределительном щитке на одной из улиц района Берлина — Вильмерсдорфа — красуется яркий плакат. Крупные буквы на нем гласят: "Отомсти! " Рядом черно-белая фотография: на ней изображены немецкие военнопленные, выстроившиеся в ряд, явно истощенные", — говорится в статье. Жителей возмутил факт, что плакат приглашают присоединиться к так называемым украинским "освободителям" и войти в состав Интернационального легиона, при этом QR-код на плакате ведёт прямо на страницу подачи заявки на вступление в подразделение. "Среди местных жителей реклама украинской воинской части в большинстве своем вызывает неприятие", — подчеркивается в материале. Газета напоминает, что согласно пункту 109h Уголовного кодекса Германии (StGB), любые попытки вербовки граждан Германии для службы в иностранной армии либо в подобной структуре караются уголовным наказанием. "Размер наказания варьируется от штрафа до пяти лет лишения свободы. Исключение применяется только в том случае, если между Германией и соответствующим государством существует специальное соглашение. Однако для Украины такого соглашения не существует", — поясняется в статье. Министерство обороны неоднократно заявляло, что киевские власти используют иностранных наемников в роли "пушечного мяса", и российские войска будут продолжать их уничтожение на всей территории Украины. Малочисленные наемники признавались в интервью, что украинские военные плохо координируют их действия, и шансы на выживание малы из-за интенсивности конфликта, несопоставимой с ситуациями в Афганистане и на Ближнем Востоке. Представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Запад фактически стал стороной конфликта на Украине, направляя туда наемников для участия в боевых действиях. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, некоторые страны отправляют в Украину своих кадровых военных под видом наемников.
04:51 01.10.2025
 
В Германии разразился скандал из-за плакатов ВСУ с пленными немцами

BZ: в Берлине разразился скандал из-за агитплакатов ВСУ с пленными немцами

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Обитатели района Вильмерсдорф в Берлине выразили недовольство из-за распространения агитационных плакатов, расклеенных неизвестными. Эти плакаты Интернационального легиона сухопутных войск ВСУ содержат изображения плененных солдат Вермахта и призывы к мести России за поражение во Второй мировой войне, сообщает Berliner Zeitung.
"На сером распределительном щитке на одной из улиц района Берлина — Вильмерсдорфа — красуется яркий плакат. Крупные буквы на нем гласят: "Отомсти! " Рядом черно-белая фотография: на ней изображены немецкие военнопленные, выстроившиеся в ряд, явно истощенные", — говорится в статье.
