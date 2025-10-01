https://1prime.ru/20251001/glava-863018084.html

Главы МИД России, Абхазии и Южной Осетии встретятся в Сочи

СОЧИ, 1 окт - ПРАЙМ. Главы МИД РФ, Абхазии и Южной Осетии Сергей Лавров, Олега Барциц и Ахсар Джиоев встретятся в среду в Сочи. В середине сентября встречу анонсировала на своем брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, 1 октября в Сочи состоятся раздельные двусторонние и трехсторонняя встречи Лаврова с министром иностранных дел Республики Абхазия и министром иностранных дел Республики Южная Осетия. В ходе раздельных переговоров будут рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также подписаны обновленные российско-абхазские и российско-югоосетинские планы межмидовских консультаций на 2025-2026 года. А на трехсторонней встрече министры обсудят представляющие взаимный интерес внешнеполитические сюжеты, включая взаимодействие в рамках международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Захарова напомнила также, что в предыдущий раз в таком формате главы дипломатических ведомств трех государств собрались 4 октября прошлого года в Москве. Накануне президент России Владимир Путин направил президенту Абхазии Бадре Гунбе поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы и Независимости, отмечаемого 30 сентября в честь освобождения республики в 1993 году. Путин отметил, что этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа республики. В сентябре президент Южной Осетии Алан Гаглоев, выступая на экономическом форуме "Южная Осетия. Горизонты инвестиций", заявил, что тем в Грузии, кто нашел в себе силы осудить агрессию экс-президента страны Михаила Саакашвили против Южной Осетии, нужно сделать следующий шаг и признать республику. Гаглоев подчеркнул также, что народ Южной Осетии сам строит свое будущее и делает это вместе с Россией. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами. С 2008 года в Женеве проходят Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ) с участием представителей Республики Абхазия, Грузии, Республики Южная Осетия, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и Евросоюза. 25-26 июня в Женеве прошел 64-й раунд дискуссий, следующий раунд ожидается в ноябре. Москва, Сухум и Цхинвал в рамках этих дискуссий настаивают на предоставлении со стороны Тбилиси гарантий неприменения силы против Сухума и Цхинвала, оформленных в виде соответствующего юридически обязывающего соглашения. По заявлению МИД РФ, необходимость скорейшего принятия указанных мер продиктована сохраняющимися рисками восстановления военной силой контроля со стороны Тбилиси над бывшими регионами, а также продолжающимся сближением Грузии с НАТО, о чем свидетельствует плотное взаимодействие грузинской стороны с альянсом, включая регулярное участие в военно-тренировочных мероприятиях блока. При этом участники дискуссий констатируют относительное спокойствие "на земле". Кроме того, в условиях фактической потери Швейцарией декларируемого нейтрального статуса из-за присоединения к вводимым "коллективным Западом" санкционным режимам в отношении Москвы вопрос о переносе регулярных заседаний МДЗ из Женевы в другое, по-настоящему нейтральное и приемлемое для всех участников место сохраняет актуальность.

