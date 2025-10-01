Главы стран ЕС обсудят усиление санкций против России

https://1prime.ru/20251001/glavy-863017084.html

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – ПРАЙМ. Главы стран ЕС проведут неформальную встречу в Копенгагене, чтобы обсудить, в частности, усиление санкций против России и ответ ЕС на якобы нарушения воздушного пространства союза, говорится в заявлении на сайте Евросовета. "Лидеры ЕС соберутся на неформальной встрече Европейского совета в Копенгагене, чтобы обсудить, как укрепить общую оборону Европы и поддержку Украины", - сказано в документе. Уточняется, что обсуждения будут посвящены укреплению обороны Европы, в том числе в свете "недавних нарушений воздушного пространства Россией" в нескольких государствах ЕС. "Обсуждение даст рекомендации комиссии и верховному представителю в отношении их дорожной карты по следующим шагам в реализации цели ЕС по обеспечению готовности к обороне. Эта дорожная карта будет представлена и обсуждена на заседании Европейского совета 23-24 октября 2025 года", - подчеркивается в документе. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен во вторник уточнила, что вопрос о создании "стены беспилотников" на восточных границах ЕС также будет обсуждаться. Вторая тема обсуждения будет посвящена усилению военной, экономической и политической поддержки Украины и усилению санкций против России, предложенных Европейской комиссией в 19-м пакете. Встреча начнется в 12.30 мск, в 18.30 мск состоится пресс-конференция по ее итогам. На этих неформальных заседаниях Европейского совета не может быть принято официальных решений. Ранее фон дер Ляйен обещала ввести в действие очередные антироссийские ограничения уже в сентябре, при этом верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас признавала, что с каждым пакетом ЕК все сложнее достичь согласия всех 27 стран сообщества и наполнить очередной пакет. Предложение по 19-му пакету санкций, в частности, содержит запрет на импорт российского СПГ с января 2027 года. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Эстония позднее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Румынское министерство национальной обороны сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.

