В Госдуме предложили установить выплату пенсионерам от 70 лет

2025-10-01T01:59+0300

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением установить федеральную выплату для пенсионеров от 70 лет ко Дню пожилого человека в размере пяти тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагаем проработать вопрос об установлении на федеральном уровне дополнительной единовременной выплаты наряду с региональной для граждан 70 лет в размере пяти тысяч рублей. Данную выплату целесообразно приурочить к Международному дню пожилого человека 1 октября", - сказано в обращении. В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что в настоящее время выплаты ко Дню пожилого человека введены не во всех субъектах. "Например, пенсионеры Ненецкого автономного округа в возрасте до 70 лет могут получить пять тысяч рублей, а старше 70 лет - 16 640 рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе она составляет 1 122 рубля, в Приморском крае - тысячу рублей, в Челябинской области - 800 рублей, а подавляющем большинстве регионов такая выплата не производится", - сказал лидер партии. По его мнению, подобная ситуация создает неравные условия для пенсионеров, которые зачастую имеют равные заслуги перед страной, но проживают в разных регионах, что не соответствует принципу единого социального пространства. "Нужно вводить федеральную выплату. Она будет свидетельствовать о внимании и уважении к каждому пенсионеру старше 70 лет вне зависимости от экономических возможностей территорий. Такая мера поддержки станет значимым символом признательности государства перед пожилыми людьми, которые внесли весомый вклад в развитие нашей страны", - добавил Миронов. Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что эти средства могли бы помочь пенсионерам оплатить лекарства, коммунальные услуги или приобрести необходимые вещи. "Считаем, что минимальная гарантированная поддержка ко Дню пожилого человека должна быть единой по всей стране. При этом предлагаемая нами федеральная выплата должна осуществляться наряду с уже действующими в некоторых регионах мерами. Государство должно помнить и в равной степени благодарить граждан за их труд и вклад в развитие общества!" - подытожила она.

