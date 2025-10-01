https://1prime.ru/20251001/gosduma-863020072.html

В ГД предложили предоставить многодетным семьям бесплатное протезирование

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением предоставить многодетным семьям право на бесплатное протезирование зубов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства просит вас рассмотреть вопрос о принятии на федеральном уровне нормативного правового акта, устанавливающего для многодетных семей в качестве меры поддержки право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов", - сказано в документе. По словам парламентария, с данной просьбой в комитет неоднократно обращаются матери трех и более детей, для которых вопрос зубопротезирования особенно актуален в силу физиологических особенностей: после рождения детей у женщин нередко отмечается ухудшение состояния зубов, так как в период беременности в организме женщины снижается содержание кальция, необходимого для построения нового живого организма, а также происходит изменение гормонального фона. Отмечается, что право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в настоящее время предоставлено следующим категориям граждан РФ: Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы. "Полагаем, что многодетные родители (в первую очередь, женщины) также являются для государства героями. Не зря в России существует понятие "подвиг материнства". Считаем целесообразным распространить соответствующую льготу на родителей в многодетных семьях, учитывая их особые заслуги перед Российской Федерацией", - заключила она.

