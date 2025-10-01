https://1prime.ru/20251001/gref-863037308.html
Греф рассказал, какие профессии заменит искусственный интеллект
Греф рассказал, какие профессии заменит искусственный интеллект - 01.10.2025, ПРАЙМ
Греф рассказал, какие профессии заменит искусственный интеллект
Искусственный интеллект сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий, через 2-3 года человекоподобные роботы смогут подметать улицы, подавать еду и | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T12:48+0300
2025-10-01T12:48+0300
2025-10-01T12:48+0300
экономика
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700514_0:19:2875:1636_1920x0_80_0_0_c4abe638a65c24dbb06b0010208f95bd.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий, через 2-3 года человекоподобные роботы смогут подметать улицы, подавать еду и так далее, считает глава Сбербанка Герман Греф. "Кого заменит искусственный интеллект? Людей самых неквалифицированных профессий - физический AI", - сказал он на пленарной сессии Moscow Startup Summit. "Сегодня уже мы видим, что через 2-3 года роботы будут совершенно спокойно не только ходить в качестве машин с пылесосами, но и физически - человекоподобные роботы могут подметать улицы, подавать еду, готовить еду и так далее", - подчеркнул Греф. По мнению главы Сбербанка, в ближайшие 10 лет нас ждет как минимум Artificial General Intelligence, то есть общий искусственный интеллект, а возможно и суперинтеллект. "Суперинтеллект - это то, что фактически решит нерешаемые проблемы человечества, в частности оставшиеся 7 математических уравнений и еще огромное количество других нерешенных проблем", - добавил он. По его мнению, это даст гигантский вызов, над которым нужно начинать работать сегодня и всем вместе. Также это даст гигантское количество прорывных возможностей в части создания принципиально новых технологий, материалов, средств транспорта, заключил Греф.
https://1prime.ru/20250929/deepseek--862950078.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700514_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_5db8ae7f871113b12d7518b9e840a15b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
герман греф, сбербанк
Экономика, Герман Греф, Сбербанк
Греф рассказал, какие профессии заменит искусственный интеллект
Греф: ИИ сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий