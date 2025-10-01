Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-01T12:48+0300
2025-10-01T12:48+0300
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий, через 2-3 года человекоподобные роботы смогут подметать улицы, подавать еду и так далее, считает глава Сбербанка Герман Греф. "Кого заменит искусственный интеллект? Людей самых неквалифицированных профессий - физический AI", - сказал он на пленарной сессии Moscow Startup Summit. "Сегодня уже мы видим, что через 2-3 года роботы будут совершенно спокойно не только ходить в качестве машин с пылесосами, но и физически - человекоподобные роботы могут подметать улицы, подавать еду, готовить еду и так далее", - подчеркнул Греф. По мнению главы Сбербанка, в ближайшие 10 лет нас ждет как минимум Artificial General Intelligence, то есть общий искусственный интеллект, а возможно и суперинтеллект. "Суперинтеллект - это то, что фактически решит нерешаемые проблемы человечества, в частности оставшиеся 7 математических уравнений и еще огромное количество других нерешенных проблем", - добавил он. По его мнению, это даст гигантский вызов, над которым нужно начинать работать сегодня и всем вместе. Также это даст гигантское количество прорывных возможностей в части создания принципиально новых технологий, материалов, средств транспорта, заключил Греф.
герман греф, сбербанк
Экономика, Герман Греф, Сбербанк
12:48 01.10.2025
 
Греф рассказал, какие профессии заменит искусственный интеллект

Греф: ИИ сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Зыков
ЭкономикаГерман ГрефСбербанк
 
 
