Индекс PMI обрабатывающих российских отраслей снизился до 48,2 пункта

Индекс PMI обрабатывающих российских отраслей снизился до 48,2 пункта

2025-10-01T09:36+0300

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре снизился до 48,2 пункта с 48,7 пункта в августе, говорится в сообщении агентства S&P Global. "С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в производственном секторе России (PMI) S&P Global составил 48,2 пункта в сентябре, снизившись с 48,7 пункта в августе. Последнее ухудшение условий деятельности стало четвертым за столько же месяцев и в целом умеренным", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.

