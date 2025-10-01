https://1prime.ru/20251001/indeks--863026846.html
Индекс PMI обрабатывающих российских отраслей снизился до 48,2 пункта
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре снизился до 48,2 пункта с 48,7 пункта в августе, говорится в сообщении агентства S&P Global. "С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в производственном секторе России (PMI) S&P Global составил 48,2 пункта в сентябре, снизившись с 48,7 пункта в августе. Последнее ухудшение условий деятельности стало четвертым за столько же месяцев и в целом умеренным", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
