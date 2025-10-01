Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР снижаются после выхода внутренней статистики - 01.10.2025
Фондовые индексы АТР снижаются после выхода внутренней статистики
Фондовые индексы АТР снижаются после выхода внутренней статистики - 01.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР снижаются после выхода внутренней статистики
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно опускаются после выхода статистики по промышленному сектору... | 01.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно опускаются после выхода статистики по промышленному сектору Австралии, Японии и Южной Кореи, при этом в Китае и Гонконге торги не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 8.10 мск южнокорейский индекс KOSPI рос на 0,91%, до 3 455,76 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 снижался на 0,23%, до 8 828,1 пункта, японский Nikkei 225 сокращался на 0,93%, до 44 513 пунктов. Торги в Китае и Гонконге не проводятся в среду в связи с выходным днем. По итогам вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,52%, до 3 882,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,44%, до 2 519,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,87%, до 26 855,56 пункта. Рынки оценивают внутреннюю статистику стран региона, вышедшую ранее в среду. Так, окончательная оценка PMI промышленности Южной Кореи поднялась до 50,7 пункта с 48,3 пункта в августе, прогноз составлял 49,7 пункта. PMI промышленного сектора Австралии, по окончательным данным, вырос до 51,4 пункта с 53 пунктов в августе, что ниже предварительной оценки в 51,6 пункта. А индекс PMI промышленности в Японии, по окончательным данным, в сентябре опустился до 48,5 пункта с 49,7 пункта ранее, что немного выше предварительной оценки в 48,4 пункта.
© AFP / Toru YamanakaТабло Токийской фондовой биржи
Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Табло Токийской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Toru Yamanaka
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно опускаются после выхода статистики по промышленному сектору Австралии, Японии и Южной Кореи, при этом в Китае и Гонконге торги не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 8.10 мск южнокорейский индекс KOSPI рос на 0,91%, до 3 455,76 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,23%, до 8 828,1 пункта, японский Nikkei 225 сокращался на 0,93%, до 44 513 пунктов.
Торги в Китае и Гонконге не проводятся в среду в связи с выходным днем. По итогам вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,52%, до 3 882,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,44%, до 2 519,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,87%, до 26 855,56 пункта.
Рынки оценивают внутреннюю статистику стран региона, вышедшую ранее в среду. Так, окончательная оценка PMI промышленности Южной Кореи поднялась до 50,7 пункта с 48,3 пункта в августе, прогноз составлял 49,7 пункта.
PMI промышленного сектора Австралии, по окончательным данным, вырос до 51,4 пункта с 53 пунктов в августе, что ниже предварительной оценки в 51,6 пункта.
А индекс PMI промышленности в Японии, по окончательным данным, в сентябре опустился до 48,5 пункта с 49,7 пункта ранее, что немного выше предварительной оценки в 48,4 пункта.
