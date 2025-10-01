Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Узбекистане инфляция снизилась до 8 процентов в январе-сентябре - 01.10.2025
В Узбекистане инфляция снизилась до 8 процентов в январе-сентябре
ТАШКЕНТ, 1 окт - ПРАЙМ. Инфляция в Узбекистане в январе-сентябре составила 8% в годовом выражении против 10,5% в 2024 году, сообщает национальный комитет по статистике страны. ЦБ Узбекистана с 20 марта повысил основную (учетную) ставку на 0,5 процентного пункта до 14% в условиях роста цен с начала года выше прогнозных параметров. По оценке регулятора, новый прогноз инфляции к концу года составляет 8-9%. "В январе-сентябре 2025 года в годовом выражении сводный ИПЦ (индекс потребительских цен - ред.) зафиксирован на отметке 108,0% против 110,5% в январе-сентябре 2024 года", - говорится в материалах на сайте комитета. По данным статведомства, среднемесячный уровень инфляции в Узбекистане за девять месяцев этого года снизился до 0,5% против 0,7% годом ранее. Продовольственные товары стали дороже на 6,1% (+2,4% по итогам января-сентября 2024 года), непродовольственные - на 6,1% (+8,4% по итогам января-сентября 2024 года), услуги - на 14,9% (+28,7% по итогам января-сентября 2024 года), уточняет комитет. По итогам 2024 года инфляция в республике составила 9,8% против 8,8% годом ранее.
Экономика, УЗБЕКИСТАН, Мировая экономика
09:17 01.10.2025
 
© РИА Новости . Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Флаг Узбекистана. Архивное фото
© РИА Новости . Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
ТАШКЕНТ, 1 окт - ПРАЙМ. Инфляция в Узбекистане в январе-сентябре составила 8% в годовом выражении против 10,5% в 2024 году, сообщает национальный комитет по статистике страны.
ЦБ Узбекистана с 20 марта повысил основную (учетную) ставку на 0,5 процентного пункта до 14% в условиях роста цен с начала года выше прогнозных параметров. По оценке регулятора, новый прогноз инфляции к концу года составляет 8-9%.
"В январе-сентябре 2025 года в годовом выражении сводный ИПЦ (индекс потребительских цен - ред.) зафиксирован на отметке 108,0% против 110,5% в январе-сентябре 2024 года", - говорится в материалах на сайте комитета.
По данным статведомства, среднемесячный уровень инфляции в Узбекистане за девять месяцев этого года снизился до 0,5% против 0,7% годом ранее.
Продовольственные товары стали дороже на 6,1% (+2,4% по итогам января-сентября 2024 года), непродовольственные - на 6,1% (+8,4% по итогам января-сентября 2024 года), услуги - на 14,9% (+28,7% по итогам января-сентября 2024 года), уточняет комитет.
По итогам 2024 года инфляция в республике составила 9,8% против 8,8% годом ранее.
