В Узбекистане инфляция снизилась до 8 процентов в январе-сентябре

Инфляция в Узбекистане в январе-сентябре составила 8% в годовом выражении против 10,5% в 2024 году, сообщает национальный комитет по статистике страны. | 01.10.2025
ТАШКЕНТ, 1 окт - ПРАЙМ. Инфляция в Узбекистане в январе-сентябре составила 8% в годовом выражении против 10,5% в 2024 году, сообщает национальный комитет по статистике страны. ЦБ Узбекистана с 20 марта повысил основную (учетную) ставку на 0,5 процентного пункта до 14% в условиях роста цен с начала года выше прогнозных параметров. По оценке регулятора, новый прогноз инфляции к концу года составляет 8-9%. "В январе-сентябре 2025 года в годовом выражении сводный ИПЦ (индекс потребительских цен - ред.) зафиксирован на отметке 108,0% против 110,5% в январе-сентябре 2024 года", - говорится в материалах на сайте комитета. По данным статведомства, среднемесячный уровень инфляции в Узбекистане за девять месяцев этого года снизился до 0,5% против 0,7% годом ранее. Продовольственные товары стали дороже на 6,1% (+2,4% по итогам января-сентября 2024 года), непродовольственные - на 6,1% (+8,4% по итогам января-сентября 2024 года), услуги - на 14,9% (+28,7% по итогам января-сентября 2024 года), уточняет комитет. По итогам 2024 года инфляция в республике составила 9,8% против 8,8% годом ранее.
