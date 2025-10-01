Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2,2 процента - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251001/inflyatsiya--863036358.html
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2,2 процента
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2,2 процента - 01.10.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2,2 процента
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до 2,2% с 2% в августе, следует из данных Евростата. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T12:15+0300
2025-10-01T12:32+0300
экономика
евростат
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до 2,2% с 2% в августе, следует из данных Евростата. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в сентябре выросли на 0,1%. По итогам сентября прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 1,7%.Базовая годовая инфляция в еврозоне в сентябре вновь осталась на уровне в 2,3%, что совпало с прогнозом. Наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на услуги (3,2% после 3,1% в августе) и на продовольствие, алкоголь и табак (3% после 3,2% в августе).Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Эстонии (5,2%), Хорватии и Словакии (по 4,6%), а также в Латвии (4,1%); самая низкая - во Франции (1,1%), на Кипре была зафиксирована нулевая динамика.
https://1prime.ru/20250911/vvp-862134876.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
евростат, мировая экономика
Экономика, Евростат, Мировая экономика
12:15 01.10.2025 (обновлено: 12:32 01.10.2025)
 
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2,2 процента

Годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября ускорилась до 2,2% с отметки августа в 2%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до 2,2% с 2% в августе, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в сентябре выросли на 0,1%. По итогам сентября прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 1,7%.
Базовая годовая инфляция в еврозоне в сентябре вновь осталась на уровне в 2,3%, что совпало с прогнозом. Наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на услуги (3,2% после 3,1% в августе) и на продовольствие, алкоголь и табак (3% после 3,2% в августе).
Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Эстонии (5,2%), Хорватии и Словакии (по 4,6%), а также в Латвии (4,1%); самая низкая - во Франции (1,1%), на Кипре была зафиксирована нулевая динамика.
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 год
11 сентября, 15:21
 
ЭкономикаЕвростатМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала