Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2,2 процента

2025-10-01T12:15+0300

экономика

евростат

мировая экономика

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до 2,2% с 2% в августе, следует из данных Евростата. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в сентябре выросли на 0,1%. По итогам сентября прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 1,7%.Базовая годовая инфляция в еврозоне в сентябре вновь осталась на уровне в 2,3%, что совпало с прогнозом. Наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на услуги (3,2% после 3,1% в августе) и на продовольствие, алкоголь и табак (3% после 3,2% в августе).Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Эстонии (5,2%), Хорватии и Словакии (по 4,6%), а также в Латвии (4,1%); самая низкая - во Франции (1,1%), на Кипре была зафиксирована нулевая динамика.

