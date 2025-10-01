Годовая инфляция в России в сентябре составила восемь процентов

https://1prime.ru/20251001/inflyatsiya--863040650.html
Годовая инфляция в России в сентябре составила 8%, по итогам года она будет на уровне 6-7%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 01.10.2025, ПРАЙМ
СОЧИ, 1 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в России в сентябре составила 8%, по итогам года она будет на уровне 6-7%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "По результатам сентября год к году уровень инфляции составляет 8%. При том, что на пике в марте этот уровень составлял 10,3%", - сказал он журналистам в кулуарах клуба "Валдай". "Мы ожидаем до конца года уровень инфляции 6-7% и, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2026-2028 год, к концу 2026 года уровень инфляции составит 4%", - добавил Новак.
