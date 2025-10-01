Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-01T15:34+0300
2025-10-01T15:34+0300
экономика
александр новак
рф
россия
валдай
СОЧИ, 1 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в России в сентябре составила 8%, по итогам года она будет на уровне 6-7%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "По результатам сентября год к году уровень инфляции составляет 8%. При том, что на пике в марте этот уровень составлял 10,3%", - сказал он журналистам в кулуарах клуба "Валдай". "Мы ожидаем до конца года уровень инфляции 6-7% и, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2026-2028 год, к концу 2026 года уровень инфляции составит 4%", - добавил Новак.
александр новак, рф, россия, валдай
Экономика, Александр Новак, РФ, РОССИЯ, Валдай
15:34 01.10.2025
 
Годовая инфляция в России в сентябре составила восемь процентов

Новак: годовая инфляция в РФ в сентябре составила 8%, по итогам года будет 6-7%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 1 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в России в сентябре составила 8%, по итогам года она будет на уровне 6-7%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"По результатам сентября год к году уровень инфляции составляет 8%. При том, что на пике в марте этот уровень составлял 10,3%", - сказал он журналистам в кулуарах клуба "Валдай".
"Мы ожидаем до конца года уровень инфляции 6-7% и, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2026-2028 год, к концу 2026 года уровень инфляции составит 4%", - добавил Новак.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
ЦБ объяснил, почему таргет по инфляции в России составляет именно 4%
18 сентября, 18:43
 
ЭкономикаАлександр НовакРФРОССИЯВалдай
 
 
