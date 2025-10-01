https://1prime.ru/20251001/inflyatsiya-863025559.html

Аналитики ждут, что годовая инфляция в еврозоне ускорилась в августе

Аналитики ждут, что годовая инфляция в еврозоне ускорилась в августе

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до 2,2% с 2% в августе, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в среду, 1 октября, в 12.00 мск. В 11.00 мск станут известны данные по индексу деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны. Аналитики предполагают, что, по окончательной оценке, которую опубликует S&P Global, в сентябре показатель опустился до 49,5 пункта с 50,7 пункта в августе. В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные по занятости в США. По прогнозам аналитиков, число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 50 тысяч. В 17.00 ожидается публикация статистических данных Институтом управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики прогнозируют, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49% с уровня августа в 48,7%. В 17.30 мск минэнерго страны опубликует данные о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв). За неделю, завершившуюся 19 сентября, запасы сократились на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 414,8 миллиона баррелей.

