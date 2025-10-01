https://1prime.ru/20251001/inflyatsiya-863025559.html
Аналитики ждут, что годовая инфляция в еврозоне ускорилась в августе
Аналитики ждут, что годовая инфляция в еврозоне ускорилась в августе - 01.10.2025, ПРАЙМ
Аналитики ждут, что годовая инфляция в еврозоне ускорилась в августе
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до 2,2% с 2% в августе, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T09:05+0300
2025-10-01T09:05+0300
2025-10-01T09:05+0300
экономика
евростат
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до 2,2% с 2% в августе, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в среду, 1 октября, в 12.00 мск. В 11.00 мск станут известны данные по индексу деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны. Аналитики предполагают, что, по окончательной оценке, которую опубликует S&P Global, в сентябре показатель опустился до 49,5 пункта с 50,7 пункта в августе. В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные по занятости в США. По прогнозам аналитиков, число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 50 тысяч. В 17.00 ожидается публикация статистических данных Институтом управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики прогнозируют, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49% с уровня августа в 48,7%. В 17.30 мск минэнерго страны опубликует данные о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв). За неделю, завершившуюся 19 сентября, запасы сократились на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 414,8 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/20250911/vvp-862134876.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евростат, сша, мировая экономика
Экономика, Евростат, США, Мировая экономика
Аналитики ждут, что годовая инфляция в еврозоне ускорилась в августе
Опрос Trading Economics: годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2,2% в августе
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ.
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до 2,2% с 2% в августе, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics
.
Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат
в среду, 1 октября, в 12.00 мск.
В 11.00 мск станут известны данные по индексу деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны. Аналитики предполагают, что, по окончательной оценке, которую опубликует S&P Global, в сентябре показатель опустился до 49,5 пункта с 50,7 пункта в августе.
В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные по занятости в США
. По прогнозам аналитиков, число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 50 тысяч.
В 17.00 ожидается публикация статистических данных Институтом управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики прогнозируют, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49% с уровня августа в 48,7%.
В 17.30 мск минэнерго страны опубликует данные о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв). За неделю, завершившуюся 19 сентября, запасы сократились на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 414,8 миллиона баррелей.
ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 год