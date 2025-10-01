Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в России на 29 сентября составила 8,01% - 01.10.2025
Инфляция в России на 29 сентября составила 8,01%
Инфляция в России на 29 сентября составила 8,01% - 01.10.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России на 29 сентября составила 8,01%
Инфляция в России на 29 сентября составила 8,01% в годовом выражении против 7,99% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T20:01+0300
2025-10-01T20:01+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/89/840588916_0:221:2859:1829_1920x0_80_0_0_a270ef16d0679b474c93a3dcbcd4f510.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 29 сентября составила 8,01% в годовом выражении против 7,99% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за неделю с 23 по 29 сентября цены на продовольственные товары выросли на 0,16%. Средние цены на плодоовощную продукцию по сравнению с прошлой неделей прибавили 0,24%, остальные продукты - 0,15%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли также на 0,16%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,08%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
россия
РОССИЯ
20:01 01.10.2025
 
Инфляция в России на 29 сентября составила 8,01%

МЭР: инфляция в России на 29 сентября составила 8,01% в годовом выражении

© РИА Новости . Илья Питалев
Рублевые купюры разного достоинства.
Рублевые купюры разного достоинства. - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Рублевые купюры разного достоинства.. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 29 сентября составила 8,01% в годовом выражении против 7,99% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как следует из документа, за неделю с 23 по 29 сентября цены на продовольственные товары выросли на 0,16%. Средние цены на плодоовощную продукцию по сравнению с прошлой неделей прибавили 0,24%, остальные продукты - 0,15%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли также на 0,16%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,08%.
По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
