https://1prime.ru/20251001/inflyatsiya-863048719.html

Инфляция в России на 29 сентября составила 8,01%

Инфляция в России на 29 сентября составила 8,01% - 01.10.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России на 29 сентября составила 8,01%

Инфляция в России на 29 сентября составила 8,01% в годовом выражении против 7,99% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T20:01+0300

2025-10-01T20:01+0300

2025-10-01T20:01+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84058/89/840588916_0:221:2859:1829_1920x0_80_0_0_a270ef16d0679b474c93a3dcbcd4f510.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 29 сентября составила 8,01% в годовом выражении против 7,99% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за неделю с 23 по 29 сентября цены на продовольственные товары выросли на 0,16%. Средние цены на плодоовощную продукцию по сравнению с прошлой неделей прибавили 0,24%, остальные продукты - 0,15%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли также на 0,16%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,08%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.

https://1prime.ru/20250924/inflyatsiya-862720026.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия