МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 29 сентября составила 8,01% в годовом выражении против 7,99% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за неделю с 23 по 29 сентября цены на продовольственные товары выросли на 0,16%. Средние цены на плодоовощную продукцию по сравнению с прошлой неделей прибавили 0,24%, остальные продукты - 0,15%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли также на 0,16%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,08%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
