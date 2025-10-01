https://1prime.ru/20251001/inoagenty-863021633.html

Иноагенты могут лишиться налоговых льгот, заявила эксперт

Иноагенты могут лишиться налоговых льгот, заявила эксперт - 01.10.2025, ПРАЙМ

Иноагенты могут лишиться налоговых льгот, заявила эксперт

Лица, которые хотя бы один день в налоговом периоде были иноагентами, в случае принятия инициатив Минфина РФ, могут лишиться существенных льгот и преференций:... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T05:27+0300

2025-10-01T05:27+0300

2025-10-01T05:27+0300

экономика

рф

минфин рф

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863021633.jpg?1759285641

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Лица, которые хотя бы один день в налоговом периоде были иноагентами, в случае принятия инициатив Минфина РФ, могут лишиться существенных льгот и преференций: например, не смогут получить освобождение от НДФЛ по доходам от продажи имущества; освобождение от налогообложения доходов, а также могут остаться без инвестиционных вычетов по НДФЛ и вычетов на долгосрочные сбережения, заявила РИА Новости глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель учебного центра Biznesinalogi Евгения Мемрук. Минфин России предложил ограничить иностранных агентов в налоговых преференциях, установить для них единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 30%. В том числе министерство предложило ограничить возможность использования налоговых преференций организациям, имеющим статус иноагента, а также компаниям с прямой или косвенной долей участия иноагентов в уставном капитале от 10%. "Если проект с поправками в НК будет принят, то лица, которые хотя бы один день в налоговом периоде, т.е. году, были иноагентами, лишатся существенных льгот и преференций. Например, иноагент не сможет получить освобождение от НДФЛ по доходам от продажи недвижимости, имущества", - сказала Мемрук. "Лишится целого ряда льгот, в частности, освобождения от налогообложения доходов: от продажи долей в уставном капитале российских организаций; от реализации (погашения) акций, облигаций российских организаций, инвестиционных паев; наследства (деньгами и в натуральной форме – квартира и т. п.); подарков от членов семьи или близких родственников (в денежной и натуральной формах). Также иноагентов лишат инвестиционных вычетов по НДФЛ и вычетов на долгосрочные сбережения", - пояснила эксперт. Комментируя предлагаемые изменения для организаций со статусом иноагента и для организаций с косвенной долей участия иноагентов в уставном капитале от 10%, Мемрук отметила, что такие лица должны будут учитывать в "прибыльной" налоговой базе полученное безвозмездно имущество от организации, в которой имеют долю 50% или более или которая владеет 50% или более долей в их капитале. В том числе эти лица не смогут платить налог на прибыль по пониженным ставкам, даже при участии в Калининградской ОЭЗ, отметила эксперт.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, минфин рф, минфин