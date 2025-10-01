"Аэрофлот" работает над интернетом в самолетах

https://1prime.ru/20251001/internet-863038048.html
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Аэрофлот" активно занимаются проектом интернета в самолетах, он в них будет, сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский в рамках форума "Цифровая транспортация". "У нас такой проект есть, мы активно занимаемся. С моим чуть посложнее, чем с интернетом на Земле… Да, будет", - ответил Александровский на вопрос о перспективах внедрения интернета в самолетах.
