https://1prime.ru/20251001/ispolzovanie-863018617.html
Emirates запретила использование внешних аккумуляторов на борту
Emirates запретила использование внешних аккумуляторов на борту - 01.10.2025, ПРАЙМ
Emirates запретила использование внешних аккумуляторов на борту
Авиакомпания Emirates объявляет о запрете использования любых внешних аккумуляторов на борту своих рейсов, начиная с 1 октября 2025 года, сообщил пресс-центр... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T01:38+0300
2025-10-01T01:38+0300
2025-10-01T01:38+0300
бизнес
emirates
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863018617.jpg?1759271881
ДУБАЙ, 1 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Emirates объявляет о запрете использования любых внешних аккумуляторов на борту своих рейсов, начиная с 1 октября 2025 года, сообщил пресс-центр Дубая Dubai Media Office.
"Хотя на всех самолетах Emirates предусмотрена возможность зарядки устройств прямо в креслах, авиакомпания рекомендует клиентам полностью заряжать свои устройства перед полетом, особенно на длительных рейсах", - говорится в сообщении медиаофиса.
Отмечается, что пассажирам Emirates разрешено иметь с собой на борту один пауэрбанк, однако его нельзя использовать ни для зарядки собственных устройств, ни для подзарядки самого аккумулятора от бортовой сети самолета. Также пауэрбанки теперь запрещено класть на багажную полку на борту самолета.
Ранее для пассажиров Emirates действовал запрет только на провозку пауэрбанков в зарегистрированном багаже.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, emirates
Emirates запретила использование внешних аккумуляторов на борту
Авиакомпания Emirates запретила использование внешних аккумуляторов на борту
ДУБАЙ, 1 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Emirates объявляет о запрете использования любых внешних аккумуляторов на борту своих рейсов, начиная с 1 октября 2025 года, сообщил пресс-центр Дубая Dubai Media Office.
"Хотя на всех самолетах Emirates предусмотрена возможность зарядки устройств прямо в креслах, авиакомпания рекомендует клиентам полностью заряжать свои устройства перед полетом, особенно на длительных рейсах", - говорится в сообщении медиаофиса.
Отмечается, что пассажирам Emirates разрешено иметь с собой на борту один пауэрбанк, однако его нельзя использовать ни для зарядки собственных устройств, ни для подзарядки самого аккумулятора от бортовой сети самолета. Также пауэрбанки теперь запрещено класть на багажную полку на борту самолета.
Ранее для пассажиров Emirates действовал запрет только на провозку пауэрбанков в зарегистрированном багаже.