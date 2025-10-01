https://1prime.ru/20251001/issledovanie-863020870.html

Исследование показало, сколько россиян пьют горячий кофе

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россияне в возрасте от 24 до 40 лет чаще других покупают горячий кофе - почти 9 из 10 опрошенных пили его хотя бы раз в 2024 году; а меньше всего этот напиток предпочитают респонденты в возрасте от 14 до 24 лет, говорится в совместном исследовании РОМИР и сети "Вкусно - и точка" (есть в распоряжении РИА Новости). "Самыми заядлыми кофеманами среди всех возрастных групп оказались люди в возрасте от 24 до 40 лет: почти 9 из 10 представителей этого поколения (87%) покупали горячий кофе хотя бы раз в 2024 году. Это абсолютный рекорд по сравнению с их старшими соотечественниками: у более старшего поколения этот показатель составляет 75%, а у людей 65+ - всего 35%. Любопытно, что среди самой молодой аудитории горячий кофе пьет заметно меньше людей - лишь каждый шестой (17%)", - сказано в исследовании. Причем аудитория 24-40 лет чаще остальных берет черный кофе - американо и эспрессо. Аналитики связывают это с привычкой к более насыщенному вкусу и с желанием выглядеть серьезнее. Молодые респонденты, в свою очередь, чаще отдают предпочтение латте и готовы тратить на этот напиток больше остальных. Частота употребления кофе зависит от пола. Так, мужчины покупают кофе чаще - в среднем 23 раза в год, в то время как женщины - 18 раз. Почти 40% россиян пьют в течение года только один вид напитка. Более четверти выбирают два напитка и чередуют их: это могут быть пары из капучино и латте или американо и капучино. Аналитики также отметили, что в период с 4 до 9 часов утра по объемам продаж лидирует эспрессо и американо, а после 15 часов потребители переключаются на более молочные варианты. "Согласно аналитикам "Вкусно - и точка" продажи напитков заметно зависят от времени года и температуры воздуха. В холодный сезон спрос смещается в сторону горячих напитков - на зимние месяцы (с ноября по февраль) традиционно приходится пик кофейных продаж. Летом же (с мая по август) спрос снижается до минимальных значений", - отмечается в исследовании. Самым популярным кофе за первые восемь месяцев 2025 года во "Вкусно - и точка" стал средний капучино - было продано 55 миллионов порций; на втором месте - средний латте с 31 миллионом порций. Далее по популярности идут другие размеры капучино и американо.

