Исследование показало, сколько россиян наряжаются перед получением заказа

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Больше четверти россиян наряжаются перед получением заказа, при этом более половине все равно, в чем встречать курьера, подсчитали для РИА Новости аналитики сети доставки суши и роллов "Много лосося". "Большинству (54%) все равно, в чем встречать курьера. Только 27% наряжаются для более презентабельного вида перед курьером, 18% признались, что готовы получать заказ даже в трусах", - говорится в исследовании, в котором приняли участие больше 1,5 тысячи россиян. Там добавляется, что 61% россиян делают заказы несколько раз в неделю, еще 27% - раз в неделю, 8% - раз в месяц, а остальные заказывают еще реже. Активнее всего приложениями сервисов доставки пользуются зумеры (до 25 лет) и миллениалы (25-40 лет) – большинство признались, что совершают заказы несколько раз в неделю - 72% и 69% соответственно. По данным исследования, чаще всего россияне делают заказы домой и на работу - 73% и 56% соответственно. Среди популярных мест для доставки оказались учебные заведения с 51%, а среди необычных - отели и гостиницы. "Можно предположить, что отсутствие мест для готовки в местах отдыха и желание получить конкретные блюда для приема пищи подталкивает россиян к использованию сервисов доставки", - поясняют аналитики. Добавляется, что самыми популярными видами досуга во время ожидания заказа стали просмотр соцсетей, компьютерные и мобильные игры, общение с друзьями и родственниками в мессенджерах или по телефону, бытовые дела по дому и поиск развлекательного контента.

