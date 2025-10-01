Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
01.10.2025
2025-10-01T07:01+0300
2025-10-01T07:23+0300
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Больше четверти россиян наряжаются перед получением заказа, при этом более половине все равно, в чем встречать курьера, подсчитали для РИА Новости аналитики сети доставки суши и роллов "Много лосося". "Большинству (54%) все равно, в чем встречать курьера. Только 27% наряжаются для более презентабельного вида перед курьером, 18% признались, что готовы получать заказ даже в трусах", - говорится в исследовании, в котором приняли участие больше 1,5 тысячи россиян. Там добавляется, что 61% россиян делают заказы несколько раз в неделю, еще 27% - раз в неделю, 8% - раз в месяц, а остальные заказывают еще реже. Активнее всего приложениями сервисов доставки пользуются зумеры (до 25 лет) и миллениалы (25-40 лет) – большинство признались, что совершают заказы несколько раз в неделю - 72% и 69% соответственно. По данным исследования, чаще всего россияне делают заказы домой и на работу - 73% и 56% соответственно. Среди популярных мест для доставки оказались учебные заведения с 51%, а среди необычных - отели и гостиницы. "Можно предположить, что отсутствие мест для готовки в местах отдыха и желание получить конкретные блюда для приема пищи подталкивает россиян к использованию сервисов доставки", - поясняют аналитики. Добавляется, что самыми популярными видами досуга во время ожидания заказа стали просмотр соцсетей, компьютерные и мобильные игры, общение с друзьями и родственниками в мессенджерах или по телефону, бытовые дела по дому и поиск развлекательного контента.
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
07:01 01.10.2025 (обновлено: 07:23 01.10.2025)
 
Исследование показало, сколько россиян наряжаются перед получением заказа

«Много лосося»: четверть россиян наряжаются перед получением заказа

Заголовок открываемого материала