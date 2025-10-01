Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Международная конференция по креативной экономике соберет более 30 стран - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251001/konferentsiya--863034842.html
Международная конференция по креативной экономике соберет более 30 стран
Международная конференция по креативной экономике соберет более 30 стран - 01.10.2025, ПРАЙМ
Международная конференция по креативной экономике соберет более 30 стран
Россия соберет 1500 участников из более чем 30 стран СНГ, БРИКС, ШОС и МЕNА на Международной конференции по креативной экономике, которая состоится 8-9 октября... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T11:50+0300
2025-10-01T11:50+0300
экономика
александр новак
санкт-петербург
рф
мировая экономика
россия
агентство стратегических инициатив
снг
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860970737_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_b3f53d3761a2a042a0320ffc43227e57.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия соберет 1500 участников из более чем 30 стран СНГ, БРИКС, ШОС и МЕNА на Международной конференции по креативной экономике, которая состоится 8-9 октября в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ). Вице-премьер РФ Александр Новак провел оргкомитет по подготовке и проведению конференции. "На Международной конференции по креативной экономике - первом и флагманском мероприятии в рамках Российских креативных сезонов – ожидается 1500 участников из более чем 30 стран... Конференция соберет представителей креативных индустрий из стран БРИКС, СНГ, ШОС, MENA, которые будут искать общие решения и создавать новые партнерства", - говорится в сообщении. Участники конференции обсудят влияние творческих индустрий на экономику и общество, а также новые возможности для международного сотрудничества. "Мы работаем над тем, чтобы увеличить вклад креативного сектора в экономику страны до 6%, и эту работу ведём совместно с регионами и под руководством Минэкономразвития", - цитирует пресс-служба главу АСИ Светлану Чупшеву. Организаторами конференции выступают АСИ и Правительство Санкт-Петербурга. Соорганизаторы – Фонд Росконгресс и Центральный выставочный зал "Манеж"
https://1prime.ru/20251001/transport-863027545.html
санкт-петербург
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860970737_167:0:2832:1999_1920x0_80_0_0_8bcc6033910286c30e8bbf3a6bb3f0ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
александр новак, санкт-петербург, рф, мировая экономика, россия, агентство стратегических инициатив, снг, шос
Экономика, Александр Новак, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Мировая экономика, РОССИЯ, Агентство стратегических инициатив, СНГ, ШОС
11:50 01.10.2025
 
Международная конференция по креативной экономике соберет более 30 стран

АСИ: международная конференция по креативной экономике соберет более 30 стран

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид Петербурга с верхней точки
Вид Петербурга с верхней точки - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Вид Петербурга с верхней точки. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия соберет 1500 участников из более чем 30 стран СНГ, БРИКС, ШОС и МЕNА на Международной конференции по креативной экономике, которая состоится 8-9 октября в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Вице-премьер РФ Александр Новак провел оргкомитет по подготовке и проведению конференции.
"На Международной конференции по креативной экономике - первом и флагманском мероприятии в рамках Российских креативных сезонов – ожидается 1500 участников из более чем 30 стран... Конференция соберет представителей креативных индустрий из стран БРИКС, СНГ, ШОС, MENA, которые будут искать общие решения и создавать новые партнерства", - говорится в сообщении.
Участники конференции обсудят влияние творческих индустрий на экономику и общество, а также новые возможности для международного сотрудничества.
"Мы работаем над тем, чтобы увеличить вклад креативного сектора в экономику страны до 6%, и эту работу ведём совместно с регионами и под руководством Минэкономразвития", - цитирует пресс-служба главу АСИ Светлану Чупшеву.
Организаторами конференции выступают АСИ и Правительство Санкт-Петербурга. Соорганизаторы – Фонд Росконгресс и Центральный выставочный зал "Манеж"
Концепт трехдверного универсала Aurus Shooting-Brake 2050 на водороде - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
В Москве на форуме представили идеи по транспорту будущего
09:49
 
ЭкономикаАлександр НовакСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФМировая экономикаРОССИЯАгентство стратегических инициативСНГШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала