Международная конференция по креативной экономике соберет более 30 стран
Международная конференция по креативной экономике соберет более 30 стран
2025-10-01T11:50+0300
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия соберет 1500 участников из более чем 30 стран СНГ, БРИКС, ШОС и МЕNА на Международной конференции по креативной экономике, которая состоится 8-9 октября в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ). Вице-премьер РФ Александр Новак провел оргкомитет по подготовке и проведению конференции. "На Международной конференции по креативной экономике - первом и флагманском мероприятии в рамках Российских креативных сезонов – ожидается 1500 участников из более чем 30 стран... Конференция соберет представителей креативных индустрий из стран БРИКС, СНГ, ШОС, MENA, которые будут искать общие решения и создавать новые партнерства", - говорится в сообщении. Участники конференции обсудят влияние творческих индустрий на экономику и общество, а также новые возможности для международного сотрудничества. "Мы работаем над тем, чтобы увеличить вклад креативного сектора в экономику страны до 6%, и эту работу ведём совместно с регионами и под руководством Минэкономразвития", - цитирует пресс-служба главу АСИ Светлану Чупшеву. Организаторами конференции выступают АСИ и Правительство Санкт-Петербурга. Соорганизаторы – Фонд Росконгресс и Центральный выставочный зал "Манеж"
