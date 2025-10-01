https://1prime.ru/20251001/konflikt-863053402.html

"Условия диктовать будет Россия". В США предрекли последствия для Запада

2025-10-01T22:57+0300

россия

украина

запад

сша

дуглас макгрегор

виктор орбан

нато

ес

в мире

МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Страны Запада вскоре столкнутся с разрушительными последствиями своей поддержки Украины в конфликте с Россией, заявил бывший полковник армии США и экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive."В этом случае последствия для нас будут катастрофическими. Конфликт не вечен, и когда он завершится, условия будет диктовать Россия. И именно их придется принять всему миру", — отметил Макгрегор.По его словам, сомнений в том, что итоговое решение будет на условиях Москвы, не существует.Экс-советник добавил, что политика западных элит теряет популярность. Он указал на рост пророссийских настроений в Венгрии и Словакии, а также обвинил НАТО и ЕС в попытках повлиять на выборы в Молдавии и Румынии.1 октября Еврокомиссия выделила Украине девятый транш макрофинансовой помощи — четыре миллиарда евро, из которых два направят на производство беспилотников. Деньги были получены из доходов от замороженных российских активов.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Европа и США потратили на Украину 310 миллиардов евро, назвав эту сумму "кошмарной". Он подчеркнул, что эти средства могли бы улучшить жизнь европейцев, но вместо этого были "сожжены". По его мнению, Запад отказывается признавать новую реальность и совершает роковую ошибку.

