"Условия диктовать будет Россия". В США предрекли последствия для Запада - 01.10.2025
"Условия диктовать будет Россия". В США предрекли последствия для Запада
"Условия диктовать будет Россия". В США предрекли последствия для Запада - 01.10.2025, ПРАЙМ
"Условия диктовать будет Россия". В США предрекли последствия для Запада
Страны Запада вскоре столкнутся с разрушительными последствиями своей поддержки Украины в конфликте с Россией, заявил бывший полковник армии США и экс-советник... | 01.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Страны Запада вскоре столкнутся с разрушительными последствиями своей поддержки Украины в конфликте с Россией, заявил бывший полковник армии США и экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive."В этом случае последствия для нас будут катастрофическими. Конфликт не вечен, и когда он завершится, условия будет диктовать Россия. И именно их придется принять всему миру", — отметил Макгрегор.По его словам, сомнений в том, что итоговое решение будет на условиях Москвы, не существует.Экс-советник добавил, что политика западных элит теряет популярность. Он указал на рост пророссийских настроений в Венгрии и Словакии, а также обвинил НАТО и ЕС в попытках повлиять на выборы в Молдавии и Румынии.1 октября Еврокомиссия выделила Украине девятый транш макрофинансовой помощи — четыре миллиарда евро, из которых два направят на производство беспилотников. Деньги были получены из доходов от замороженных российских активов.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Европа и США потратили на Украину 310 миллиардов евро, назвав эту сумму "кошмарной". Он подчеркнул, что эти средства могли бы улучшить жизнь европейцев, но вместо этого были "сожжены". По его мнению, Запад отказывается признавать новую реальность и совершает роковую ошибку.
22:57 01.10.2025
 
"Условия диктовать будет Россия". В США предрекли последствия для Запада

Флаги России
Флаги России. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Страны Запада вскоре столкнутся с разрушительными последствиями своей поддержки Украины в конфликте с Россией, заявил бывший полковник армии США и экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.
"В этом случае последствия для нас будут катастрофическими. Конфликт не вечен, и когда он завершится, условия будет диктовать Россия. И именно их придется принять всему миру", — отметил Макгрегор.
"Шансов не было". На Западе пришли к неожиданному выводу об Украине
По его словам, сомнений в том, что итоговое решение будет на условиях Москвы, не существует.
Экс-советник добавил, что политика западных элит теряет популярность. Он указал на рост пророссийских настроений в Венгрии и Словакии, а также обвинил НАТО и ЕС в попытках повлиять на выборы в Молдавии и Румынии.
1 октября Еврокомиссия выделила Украине девятый транш макрофинансовой помощи — четыре миллиарда евро, из которых два направят на производство беспилотников. Деньги были получены из доходов от замороженных российских активов.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Европа и США потратили на Украину 310 миллиардов евро, назвав эту сумму "кошмарной". Он подчеркнул, что эти средства могли бы улучшить жизнь европейцев, но вместо этого были "сожжены". По его мнению, Запад отказывается признавать новую реальность и совершает роковую ошибку.
СМИ раскрыли, что задумали в Британии из-за страха перед Россией
