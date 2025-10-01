https://1prime.ru/20251001/konflikt-863053402.html
"Условия диктовать будет Россия". В США предрекли последствия для Запада
"Условия диктовать будет Россия". В США предрекли последствия для Запада - 01.10.2025, ПРАЙМ
"Условия диктовать будет Россия". В США предрекли последствия для Запада
01.10.2025
2025-10-01T22:57+0300
2025-10-01T22:57+0300
2025-10-01T22:57+0300
россия
украина
запад
сша
дуглас макгрегор
виктор орбан
нато
ес
в мире
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Страны Запада вскоре столкнутся с разрушительными последствиями своей поддержки Украины в конфликте с Россией, заявил бывший полковник армии США и экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive."В этом случае последствия для нас будут катастрофическими. Конфликт не вечен, и когда он завершится, условия будет диктовать Россия. И именно их придется принять всему миру", — отметил Макгрегор.По его словам, сомнений в том, что итоговое решение будет на условиях Москвы, не существует.Экс-советник добавил, что политика западных элит теряет популярность. Он указал на рост пророссийских настроений в Венгрии и Словакии, а также обвинил НАТО и ЕС в попытках повлиять на выборы в Молдавии и Румынии.1 октября Еврокомиссия выделила Украине девятый транш макрофинансовой помощи — четыре миллиарда евро, из которых два направят на производство беспилотников. Деньги были получены из доходов от замороженных российских активов.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Европа и США потратили на Украину 310 миллиардов евро, назвав эту сумму "кошмарной". Он подчеркнул, что эти средства могли бы улучшить жизнь европейцев, но вместо этого были "сожжены". По его мнению, Запад отказывается признавать новую реальность и совершает роковую ошибку.
украина
запад
сша
Новости
россия, украина, запад, сша, дуглас макгрегор, виктор орбан, нато, ес
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, США, Дуглас Макгрегор, Виктор Орбан, НАТО, ЕС, В мире
"Условия диктовать будет Россия". В США предрекли последствия для Запада
Макгрегор: поддержка Украины приведет к разрушительным итогам для Европы и США