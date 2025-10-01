https://1prime.ru/20251001/krym-863023560.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – ПРАЙМ. Более 90% отелей Крыма прошли первый этап классификации, не прошедшие процедуру порядка 90 отелей будут исключены из Росреестра, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. Все коллективные средства размещения в России, в частности отели, гостиницы, базы отдыха, кемпинги до 1 сентября должны были пройти самооценку в новой системе классификации. По истечении установленного для самооценки срока средства размещения в реестре были помечены как приостановившие деятельность. Они не могут осуществлять новые бронирования и рекламироваться на агрегаторах. А с 6 сентября у контролирующих органов появилось право применять к нарушителям административные штрафы от 300 до 450 тысяч рублей. "Девятьсот семьдесят два средства размещения - это более 90% - прошли самооценку – это первый этап классификации. Порядка 90 средств размещения у нас находятся на исключении из Росреестра. Это те отели, которые не пройдут самооценку по объективным причинам, либо нет юридического лица, либо предприятие находится в судебных делах. Сейчас проводятся контрольно-ревизионные мероприятия, чтобы исключить эти объекты из Росреестра", - сообщил Ганзий. Более 4 тысяч отелей и гостиниц в России не прошли самооценку по новой системе классификации, они исключены с сайтов агрегаторов, возможность онлайн-бронирования в них приостановлена, сообщило ранее министерство экономического развития России. В Минэкономразвития также сообщили, что на 19 сентября в реестре находятся почти 25,5 тысяч классифицированных средств размещения. Из них почти 15 тысяч ранее получали свидетельства о классификации и были в предыдущем перечне гостиниц, а порядка 10 тысяч - новые. Заявки на включение в реестр продолжают поступать.

