https://1prime.ru/20251001/kurs--863029045.html
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снижается до 11,48 рубля
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снижается до 11,48 рубля - 01.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снижается до 11,48 рубля
Курс китайской валюты в начале торгов среды снижается до 11,48 рубля, следует из данных Московской биржи. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T10:06+0300
2025-10-01T10:06+0300
2025-10-01T10:06+0300
экономика
рынок
торги
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов среды снижается до 11,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 4 копейки, до 11,48 рубля.
https://1prime.ru/20251001/zoloto--863028580.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98ca6ed06075f7335114a0828abd72ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, мировая экономика
Экономика, Рынок, Торги, Мировая экономика
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снижается до 11,48 рубля
Курс китайского юаня в начале торгов на Мосбирже снижается до 11,48 руб