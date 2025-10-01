https://1prime.ru/20251001/kurs-863049594.html
Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,36 рубля
Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,36 рубля - 01.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,36 рубля
Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,36 рубля, следует из данных Московской биржи. | 01.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,36 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 16 копеек - до 11,36 рубля.
