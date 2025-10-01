https://1prime.ru/20251001/kvartiry-863016395.html

Заброшенные квартиры могут перейти в собственность муниципалитетов

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Законопроект о пустующих жилых помещениях предполагает, что признанные таковыми квартиры будут переходить в собственность муниципалитетов, в число главных критериев признания помещений пустующими войдут неиспользование коммунальных ресурсов более года и долги по ЖКХ, рассказал РИА Недвижимость один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Якубовский вместе с группой сенаторов внес в понедельник в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить в Жилищном кодексе РФ возможность признания жилого помещения в многоквартирном доме пустующим, если собственник перестает его содержать. По словам авторов инициативы, если собственники перестают содержать пустующее жилье, это зачастую приводит к нарушению функционирования и износу общедомовых инженерных систем, в частности нарушению теплового контура дома. "Сегодня в ряде регионов, особенно на севере страны и в Сибири, мы фиксируем значительное количество заброшенных квартир. Это тысячи помещений, общая площадь которых исчисляется сотнями тысяч квадратных метров. В каждом регионе ситуация разная, и точные цифры будут определяться органами местного самоуправления. Наша задача - создать правовую основу, которая позволит муниципалитетам системно решать эту проблему", - рассказал депутат. По словам парламентария, в законопроекте перечислены базовые критерии для признания квартиры пустующей. Речь идет о наличии задолженности по коммунальным услугам и налогам, отсутствии более года потребления электроэнергии и воды и признаков фактического проживания, выбитых окнах и отключенном отоплении. По словам Якубовского, чтобы признать жилье пустующим, нужно будет установить не менее двух признаков его неиспользования. Он пояснил, что если владелец жилья официально не отказывался от права собственности, но она фактически заброшена, решение о признании помещения пустующим будет приниматься комиссией, созданной органом местного самоуправления. В случае прекращения права собственности переданные муниципалитетам квартиры будут сдаваться по социальному найму, предоставляться очередникам, использоваться для решения задач переселения. "Право собственности не прекращается автоматически, мы говорим о признании помещения пустующим для целей содержания дома и безопасности соседей. У собственника сохраняется возможность погасить задолженность, заявить свои права и вернуть квартиру в нормальный оборот. Наша задача не лишить человека собственности, а создать механизм для работы с брошенными квартирами, которые годами стоят пустыми, разрушают многоквартирные дома и создают риски для других жильцов", - указал Якубовский. По его словам, если собственник, проживающий по другому адресу, продолжает оплачивать коммуналку, его жилье пустующим не признают. "Наша цель - бороться с реально заброшенными квартирами, а не с добросовестными владельцами", - заключил депутат.

