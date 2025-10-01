Латвия вводит регистрацию для автомобилей на границе с Россией
Латвия с 15 октября вводит регистрацию для автомобилей на границе с РФ и Белоруссией
© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Латвии
Флаг Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Латвия с 15 октября вводит обязательную платную регистрацию для транспортных средств, пересекающих границу со стороны России и Белоруссии, сообщает портал Delfi со ссылкой на Автотранспортную дирекцию.
"Для повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей автотранспорта на восточной границе Латвии, с 15 октября пересекать латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границу в пунктax пропуска "Гребнево", "Терехово" и "Патерниеки" можно будет только после предварительной регистрации в Системе резервации электронной очереди", - говорится в сообщении.
Водитель транспортного средства за 30 дней должен будет указать в системе временной интервал в 1 час, когда он планирует пересечь границу, оплатить пошлину в 9,30 евро и получить порядковый номер в очереди.
В ноябре 2023 года глава латвийского МВД Рихардс Козловскис заявлял, что Латвия не планирует закрывать все погранпункты на границе с Россией и Белоруссией. В октябре 2023 года власти Латвии закрыли два из четырех КПП на границе с Россией, а летом того же года - один из двух КПП на границе с Белоруссией, объясняя это якобы угрозами нелегальной миграции.
Ранее латвийская служба государственных доходов сообщила, что с 16 июля 2024 года лицам с зарегистрированными в Белоруссии транспортными средствами - легковыми автомобилями - запрещен въезд в Евросоюз через пункты пропуска на границе Латвии с Белоруссией и Россией. Ограничение не распространяется на автомобили официальных делегаций и диппредставительств.