Латвия вводит регистрацию для автомобилей на границе с Россией - 01.10.2025
Латвия вводит регистрацию для автомобилей на границе с Россией
Латвия вводит регистрацию для автомобилей на границе с Россией - 01.10.2025, ПРАЙМ
Латвия вводит регистрацию для автомобилей на границе с Россией
Латвия с 15 октября вводит обязательную платную регистрацию для транспортных средств, пересекающих границу со стороны России и Белоруссии, сообщает портал Delfi | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T12:21+0300
2025-10-01T12:21+0300
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Латвия с 15 октября вводит обязательную платную регистрацию для транспортных средств, пересекающих границу со стороны России и Белоруссии, сообщает портал Delfi со ссылкой на Автотранспортную дирекцию. "Для повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей автотранспорта на восточной границе Латвии, с 15 октября пересекать латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границу в пунктax пропуска "Гребнево", "Терехово" и "Патерниеки" можно будет только после предварительной регистрации в Системе резервации электронной очереди", - говорится в сообщении. Отмечается, что подобная система уже действует в соседних Литве и Эстонии, регистрация открывается с 1 октября, а с 15 станет обязательной. Водитель транспортного средства за 30 дней должен будет указать в системе временной интервал в 1 час, когда он планирует пересечь границу, оплатить пошлину в 9,30 евро и получить порядковый номер в очереди. В ноябре 2023 года глава латвийского МВД Рихардс Козловскис заявлял, что Латвия не планирует закрывать все погранпункты на границе с Россией и Белоруссией. В октябре 2023 года власти Латвии закрыли два из четырех КПП на границе с Россией, а летом того же года - один из двух КПП на границе с Белоруссией, объясняя это якобы угрозами нелегальной миграции. Ранее латвийская служба государственных доходов сообщила, что с 16 июля 2024 года лицам с зарегистрированными в Белоруссии транспортными средствами - легковыми автомобилями - запрещен въезд в Евросоюз через пункты пропуска на границе Латвии с Белоруссией и Россией. Ограничение не распространяется на автомобили официальных делегаций и диппредставительств.
Латвия вводит регистрацию для автомобилей на границе с Россией

Латвия с 15 октября вводит регистрацию для автомобилей на границе с РФ и Белоруссией

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Латвии
Флаг Латвии - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Флаг Латвии. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Латвия с 15 октября вводит обязательную платную регистрацию для транспортных средств, пересекающих границу со стороны России и Белоруссии, сообщает портал Delfi со ссылкой на Автотранспортную дирекцию.
"Для повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей автотранспорта на восточной границе Латвии, с 15 октября пересекать латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границу в пунктax пропуска "Гребнево", "Терехово" и "Патерниеки" можно будет только после предварительной регистрации в Системе резервации электронной очереди", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подобная система уже действует в соседних Литве и Эстонии, регистрация открывается с 1 октября, а с 15 станет обязательной.
Водитель транспортного средства за 30 дней должен будет указать в системе временной интервал в 1 час, когда он планирует пересечь границу, оплатить пошлину в 9,30 евро и получить порядковый номер в очереди.
В ноябре 2023 года глава латвийского МВД Рихардс Козловскис заявлял, что Латвия не планирует закрывать все погранпункты на границе с Россией и Белоруссией. В октябре 2023 года власти Латвии закрыли два из четырех КПП на границе с Россией, а летом того же года - один из двух КПП на границе с Белоруссией, объясняя это якобы угрозами нелегальной миграции.
Ранее латвийская служба государственных доходов сообщила, что с 16 июля 2024 года лицам с зарегистрированными в Белоруссии транспортными средствами - легковыми автомобилями - запрещен въезд в Евросоюз через пункты пропуска на границе Латвии с Белоруссией и Россией. Ограничение не распространяется на автомобили официальных делегаций и диппредставительств.
Глава МИД Венгрии раскритиковал президентов Финляндии и Латвии
16 сентября, 19:39
16 сентября, 19:39
 
ЭкономикаЛАТВИЯБЕЛОРУССИЯЛИТВАЕСМВДБизнесРОССИЯ
 
 
