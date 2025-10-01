Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лимит выручки для предприятий общественного питания повышается - 01.10.2025
https://1prime.ru/20251001/limit-863017609.html
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Лимит выручки для предприятий, оказывающих услуги общественного питания в России, для освобождения от уплаты НДС повышается с 2 миллиардов до 3 миллиардов рублей, соответствующие поправки в Налоговый кодекс вступают в силу с 1 октября. Так, от НДС освобождается оказание услуг общественного питания через объекты общепита: рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных объектах и иные аналогичные объекты общественного питания. Также от уплаты НДС освобождается выездное обслуживание (оказание услуг общепита вне объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком). Предприятие освобождается от НДС, если сумма его доходов за календарный год, предшествующий году, в котором применяется освобождение, не превысила в совокупности 3 миллиарда рублей, тогда организация или индивидуальный предприниматель имеет право на освобождение от НДС. Ранее этот лимит не должен был превышать 2 миллиарда рублей. При этом это не должна быть продукция отделов кулинарии организаций и индивидуальных предпринимателей розничной торговли или продукция организаций и ИП, которые занимаются заготовочной и другой аналогичной деятельностью.
00:25 01.10.2025
 
Заголовок открываемого материала