Макрон сделал необычное заявление о российских активах
Макрон согласился с премьером Бельгии, что использовать активы РФ нельзя
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Глава Франции Эммануэль Макрон согласился с премьером Бельгии Бартом Де Вевером, что использовать российские активы, так, как это хочет сделать Брюссель, нельзя. Его цитирует The Guardian.
"Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право", — сказал он.
Макрон напомнил, что Де Вевер критически отнесся к инициативе Еврокомиссии использовать непосредственно заблокированные российские активы для предоставления кредита Украине, а не доходы от них.
Так же глава евродипломатии Кая Каллас в среду заявила, что в Евросоюзе нет консенсуса по этому вопросу.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
