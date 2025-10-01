Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон сделал необычное заявление о российских активах - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251001/makron-863041931.html
Макрон сделал необычное заявление о российских активах
Макрон сделал необычное заявление о российских активах - 01.10.2025, ПРАЙМ
Макрон сделал необычное заявление о российских активах
Глава Франции Эммануэль Макрон согласился с премьером Бельгии Бартом Де Вевером, что использовать российские активы, так, как это хочет сделать Брюссель,... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T16:22+0300
2025-10-01T16:22+0300
франция
бельгия
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_58564badb5bac3e4a8356b22031a9732.jpg
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Глава Франции Эммануэль Макрон согласился с премьером Бельгии Бартом Де Вевером, что использовать российские активы, так, как это хочет сделать Брюссель, нельзя. Его цитирует The Guardian."Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право", — сказал он.Макрон напомнил, что Де Вевер критически отнесся к инициативе Еврокомиссии использовать непосредственно заблокированные российские активы для предоставления кредита Украине, а не доходы от них.Так же глава евродипломатии Кая Каллас в среду заявила, что в Евросоюзе нет консенсуса по этому вопросу.В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://1prime.ru/20251001/dizen-863037907.html
https://1prime.ru/20251001/ukraina-863031699.html
франция
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b4db5b0ec4b4e46e7ee1e5b4577dd436.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, бельгия, эммануэль макрон
ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ, Эммануэль Макрон
16:22 01.10.2025
 
Макрон сделал необычное заявление о российских активах

Макрон согласился с премьером Бельгии, что использовать активы РФ нельзя

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Глава Франции Эммануэль Макрон согласился с премьером Бельгии Бартом Де Вевером, что использовать российские активы, так, как это хочет сделать Брюссель, нельзя. Его цитирует The Guardian.

"Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право", — сказал он.
Украинские военнослужащие ведут огонь из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Заявление премьера Дании об Украине поразило норвежского профессора
13:17
Макрон напомнил, что Де Вевер критически отнесся к инициативе Еврокомиссии использовать непосредственно заблокированные российские активы для предоставления кредита Украине, а не доходы от них.

Так же глава евродипломатии Кая Каллас в среду заявила, что в Евросоюзе нет консенсуса по этому вопросу.

В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
"Никаких шансов". В Финляндии выступили со срочным призывом по Украине
10:55
 
ФРАНЦИЯБЕЛЬГИЯЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала