Макрон сделал необычное заявление о российских активах

МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Глава Франции Эммануэль Макрон согласился с премьером Бельгии Бартом Де Вевером, что использовать российские активы, так, как это хочет сделать Брюссель, нельзя. Его цитирует The Guardian."Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право", — сказал он.Макрон напомнил, что Де Вевер критически отнесся к инициативе Еврокомиссии использовать непосредственно заблокированные российские активы для предоставления кредита Украине, а не доходы от них.Так же глава евродипломатии Кая Каллас в среду заявила, что в Евросоюзе нет консенсуса по этому вопросу.В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

