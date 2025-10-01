Мантуров рассказал о результатах внедрения системы маркировки товаров

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251001/manturov-863047379.html
2025-10-01T19:07+0300
2025-10-01T19:07+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/80709/84/807098426_0:0:2738:1540_1920x0_80_0_0_d83d0e0db5e8e354411e5770cc35c404.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Государство и бизнес получили около 2 триллионов рублей от обеления экономики и высвобождения спроса в результате внедрения системы маркировки товаров, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. "В создание системы маркировки его оператор - компания ЦРПТ - направила более 100 млрд рублей частных инвестиций. И мы видим уникальную эффективность инструмента. Совокупно от обеления экономики и высвобождения спроса государство и бизнес дополнительно получили около 2 трлн рублей", - приводятся слова Мантурова в сообщении правительства РФ. "Что важно, система маркировки не только масштабируется на новые отрасли, но и прирастает важнейшим функционалом. В частности, это касается автоматического пресечения на кассах продаж потребителям нелегальной продукции", – подчеркнул первый вице-премьер. По его словам, схожий механизм по пресечению продаж нелегальной продукции готовится и в отношении поставок небезопасных продуктов в социальные учреждения. Маркировка товаров средствами идентификации является примером эффективного противодействия незаконному обороту продукции, подчеркнул Мантуров. Маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по 12 проводятся эксперименты. В заседании госкомиссии приняли участие главы Минпромторга РФ Антон Алиханов, Минэкономразвития РФ Максим Решетников, Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, ФНС РФ Даниил Егоров, ФТС РФ Валерий Пикалев, Росстандарта Антон Шалаев, Роспотребнадзора Анна Попова, представители МВД России, ФСБ России, ФАС, Россельхознадзора, Росстата, Роспатента, Росздравнадзора и других ведомств и организаций, а также главы субъектов РФ.
19:07 01.10.2025
 
Мантуров рассказал о результатах внедрения системы маркировки товаров

© РИА Новости . Владимир Астапкович
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Государство и бизнес получили около 2 триллионов рублей от обеления экономики и высвобождения спроса в результате внедрения системы маркировки товаров, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
"В создание системы маркировки его оператор - компания ЦРПТ - направила более 100 млрд рублей частных инвестиций. И мы видим уникальную эффективность инструмента. Совокупно от обеления экономики и высвобождения спроса государство и бизнес дополнительно получили около 2 трлн рублей", - приводятся слова Мантурова в сообщении правительства РФ.
"Что важно, система маркировки не только масштабируется на новые отрасли, но и прирастает важнейшим функционалом. В частности, это касается автоматического пресечения на кассах продаж потребителям нелегальной продукции", – подчеркнул первый вице-премьер.
По его словам, схожий механизм по пресечению продаж нелегальной продукции готовится и в отношении поставок небезопасных продуктов в социальные учреждения.
Маркировка товаров средствами идентификации является примером эффективного противодействия незаконному обороту продукции, подчеркнул Мантуров. Маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по 12 проводятся эксперименты.
В заседании госкомиссии приняли участие главы Минпромторга РФ Антон Алиханов, Минэкономразвития РФ Максим Решетников, Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, ФНС РФ Даниил Егоров, ФТС РФ Валерий Пикалев, Росстандарта Антон Шалаев, Роспотребнадзора Анна Попова, представители МВД России, ФСБ России, ФАС, Россельхознадзора, Росстата, Роспатента, Росздравнадзора и других ведомств и организаций, а также главы субъектов РФ.
Роспотребнадзор назвал число нарушений правил маркировки в 2025 году
22 сентября, 18:01
