https://1prime.ru/20251001/manturov-863047379.html

Мантуров рассказал о результатах внедрения системы маркировки товаров

Мантуров рассказал о результатах внедрения системы маркировки товаров - 01.10.2025, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о результатах внедрения системы маркировки товаров

Государство и бизнес получили около 2 триллионов рублей от обеления экономики и высвобождения спроса в результате внедрения системы маркировки товаров, заявил... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T19:07+0300

2025-10-01T19:07+0300

2025-10-01T19:07+0300

россия

финансы

рф

денис мантуров

антон алиханов

максим решетников

црпт

минпромторг

минвостокразвития

https://cdnn.1prime.ru/img/80709/84/807098426_0:0:2738:1540_1920x0_80_0_0_d83d0e0db5e8e354411e5770cc35c404.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Государство и бизнес получили около 2 триллионов рублей от обеления экономики и высвобождения спроса в результате внедрения системы маркировки товаров, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. "В создание системы маркировки его оператор - компания ЦРПТ - направила более 100 млрд рублей частных инвестиций. И мы видим уникальную эффективность инструмента. Совокупно от обеления экономики и высвобождения спроса государство и бизнес дополнительно получили около 2 трлн рублей", - приводятся слова Мантурова в сообщении правительства РФ. "Что важно, система маркировки не только масштабируется на новые отрасли, но и прирастает важнейшим функционалом. В частности, это касается автоматического пресечения на кассах продаж потребителям нелегальной продукции", – подчеркнул первый вице-премьер. По его словам, схожий механизм по пресечению продаж нелегальной продукции готовится и в отношении поставок небезопасных продуктов в социальные учреждения. Маркировка товаров средствами идентификации является примером эффективного противодействия незаконному обороту продукции, подчеркнул Мантуров. Маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по 12 проводятся эксперименты. В заседании госкомиссии приняли участие главы Минпромторга РФ Антон Алиханов, Минэкономразвития РФ Максим Решетников, Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, ФНС РФ Даниил Егоров, ФТС РФ Валерий Пикалев, Росстандарта Антон Шалаев, Роспотребнадзора Анна Попова, представители МВД России, ФСБ России, ФАС, Россельхознадзора, Росстата, Роспатента, Росздравнадзора и других ведомств и организаций, а также главы субъектов РФ.

https://1prime.ru/20250922/markirovka-862626753.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, денис мантуров, антон алиханов, максим решетников, црпт, минпромторг, минвостокразвития