2025-10-01T06:30+0300
2025-10-01T06:30+0300
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бронирование авиабилетов из России в Касабланку (Марокко) на новогодние каникулы выросло более чем в 11 раз, в Пекин - в пять раз; в то же время интерес к европейским столицам пока не дотягивает до уровня прошлого года, сообщили РИА Новости в OneTwoTrip. Сервис проанализировал данные по покупке авиабилетов за рубеж на период с 31 декабря по 11 января и выяснил, какие страны стали больше интересовать россиян для поездки на новогодние каникулы. "Наибольший рост спроса показывает Касабланка: в крупнейший город Марокко на эти зимние праздники уже куплено в 11,4 раза больше авиабилетов из России (номер в отеле категории "три звезды" там можно забронировать в среднем за 7 000 рублей в сутки). Заметно популярнее стали Пекин (рост в 5,2 раза; стоимость гостиницы — 6 000 рублей в сутки) и Маврикий (в 4,1 раза; 5 000 рублей в сутки)", - говорится в сообщении. Более чем вдвое вырос спрос на Ташкент и Мальдивы. Также прирост бронирований показали Ханой (+90% заказов), Шанхай (+70%), Коломбо (+42%), Пхукет (+34%) и Бангкок (+29%). "Список направлений, куда забронировано меньше перелетов, возглавляет Баку: доля столицы Азербайджана снизилась на 78,7%. В Париж на данный момент купили на 76,7% меньше авиабилетов, в Барселону — на 64,7%, в Ереван — на 58,6%, а в Анталью — на 57,1%", - добавили в OneTwoTrip.
Бизнес, Туризм, Касабланка, МАРОККО, Пекин, OneTwoTrip
06:30 01.10.2025
 
Россияне стали чаще бронировать авиабилеты из России в Марокко

OneTwoTrip: бронирование авиабилетов из России в Марокко выросло в 11 раз

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бронирование авиабилетов из России в Касабланку (Марокко) на новогодние каникулы выросло более чем в 11 раз, в Пекин - в пять раз; в то же время интерес к европейским столицам пока не дотягивает до уровня прошлого года, сообщили РИА Новости в OneTwoTrip.
Сервис проанализировал данные по покупке авиабилетов за рубеж на период с 31 декабря по 11 января и выяснил, какие страны стали больше интересовать россиян для поездки на новогодние каникулы.
"Наибольший рост спроса показывает Касабланка: в крупнейший город Марокко на эти зимние праздники уже куплено в 11,4 раза больше авиабилетов из России (номер в отеле категории "три звезды" там можно забронировать в среднем за 7 000 рублей в сутки). Заметно популярнее стали Пекин (рост в 5,2 раза; стоимость гостиницы — 6 000 рублей в сутки) и Маврикий (в 4,1 раза; 5 000 рублей в сутки)", - говорится в сообщении.
Более чем вдвое вырос спрос на Ташкент и Мальдивы. Также прирост бронирований показали Ханой (+90% заказов), Шанхай (+70%), Коломбо (+42%), Пхукет (+34%) и Бангкок (+29%).
"Список направлений, куда забронировано меньше перелетов, возглавляет Баку: доля столицы Азербайджана снизилась на 78,7%. В Париж на данный момент купили на 76,7% меньше авиабилетов, в Барселону — на 64,7%, в Ереван — на 58,6%, а в Анталью — на 57,1%", - добавили в OneTwoTrip.
 
