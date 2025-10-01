https://1prime.ru/20251001/marokko-863022675.html

Россияне стали чаще бронировать авиабилеты из России в Марокко

Россияне стали чаще бронировать авиабилеты из России в Марокко - 01.10.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще бронировать авиабилеты из России в Марокко

Бронирование авиабилетов из России в Касабланку (Марокко) на новогодние каникулы выросло более чем в 11 раз, в Пекин - в пять раз; в то же время интерес к... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T06:30+0300

2025-10-01T06:30+0300

2025-10-01T06:30+0300

бизнес

туризм

касабланка

марокко

пекин

onetwotrip

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863022675.jpg?1759289450

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бронирование авиабилетов из России в Касабланку (Марокко) на новогодние каникулы выросло более чем в 11 раз, в Пекин - в пять раз; в то же время интерес к европейским столицам пока не дотягивает до уровня прошлого года, сообщили РИА Новости в OneTwoTrip. Сервис проанализировал данные по покупке авиабилетов за рубеж на период с 31 декабря по 11 января и выяснил, какие страны стали больше интересовать россиян для поездки на новогодние каникулы. "Наибольший рост спроса показывает Касабланка: в крупнейший город Марокко на эти зимние праздники уже куплено в 11,4 раза больше авиабилетов из России (номер в отеле категории "три звезды" там можно забронировать в среднем за 7 000 рублей в сутки). Заметно популярнее стали Пекин (рост в 5,2 раза; стоимость гостиницы — 6 000 рублей в сутки) и Маврикий (в 4,1 раза; 5 000 рублей в сутки)", - говорится в сообщении. Более чем вдвое вырос спрос на Ташкент и Мальдивы. Также прирост бронирований показали Ханой (+90% заказов), Шанхай (+70%), Коломбо (+42%), Пхукет (+34%) и Бангкок (+29%). "Список направлений, куда забронировано меньше перелетов, возглавляет Баку: доля столицы Азербайджана снизилась на 78,7%. В Париж на данный момент купили на 76,7% меньше авиабилетов, в Барселону — на 64,7%, в Ереван — на 58,6%, а в Анталью — на 57,1%", - добавили в OneTwoTrip.

касабланка

марокко

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, касабланка, марокко, пекин, onetwotrip