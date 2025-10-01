https://1prime.ru/20251001/med-863028915.html

Стоимость меди снижается в условиях отсутствия торгов в Китае

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в среду утром в условиях отсутствия покупок со стороны китайских потребителей в связи с выходным днем в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.52 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,13% - до 4,85 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,4%, до 10 268,5 доллара, алюминия - выросла на 0,06%, до 2 680,5 доллара, стоимость цинка поднялась на 0,66%, до 2 960 долларов. Торги на рынках Китая закрыты в среду в связи с выходным днем. КНР - крупнейший потребитель меди, и этот промышленный металл может дешеветь из-за временного выпадения китайского спроса.

