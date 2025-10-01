https://1prime.ru/20251001/medvedev-863046578.html

Медведев назвал сбалансированность бюджетов ключевой задачей

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Сбалансированность федерального и региональных бюджетов в России остается ключевой задачей, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Сбалансированность федерального бюджета и региональных бюджетов остается ключевой задачей", - сказал Медведев на заседании программной комиссии ЕР "Финансовое обеспечение реализации Народной программы в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы".

