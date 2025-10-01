Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев назвал сбалансированность бюджетов ключевой задачей - 01.10.2025
Медведев назвал сбалансированность бюджетов ключевой задачей
Медведев назвал сбалансированность бюджетов ключевой задачей - 01.10.2025, ПРАЙМ
Медведев назвал сбалансированность бюджетов ключевой задачей
Сбалансированность федерального и региональных бюджетов в России остается ключевой задачей, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T18:39+0300
2025-10-01T18:39+0300
финансы
россия
рф
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84203/54/842035470_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d3ca752825644d009a456ab185249acb.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Сбалансированность федерального и региональных бюджетов в России остается ключевой задачей, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Сбалансированность федерального бюджета и региональных бюджетов остается ключевой задачей", - сказал Медведев на заседании программной комиссии ЕР "Финансовое обеспечение реализации Народной программы в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы".
рф
финансы, россия, рф, дмитрий медведев, единая россия
Финансы, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Медведев, Единая Россия
18:39 01.10.2025
 
Медведев назвал сбалансированность бюджетов ключевой задачей

Медведев: сбалансированность федерального и региональных бюджетов остается важной задачей

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Сбалансированность федерального и региональных бюджетов в России остается ключевой задачей, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Сбалансированность федерального бюджета и региональных бюджетов остается ключевой задачей", - сказал Медведев на заседании программной комиссии ЕР "Финансовое обеспечение реализации Народной программы в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы".
ФинансыРОССИЯРФДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Заголовок открываемого материала