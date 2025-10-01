Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев назвал вопрос эффективности бюджета ключевым - 01.10.2025
Медведев назвал вопрос эффективности бюджета ключевым
2025-10-01T18:59+0300
2025-10-01T18:59+0300
россия
финансы
рф
дмитрий медведев
единая россия
минфин
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал ключевым вопрос эффективности бюджета в текущей ситуации. "Безусловно, в условиях или в нынешней ситуации вопрос эффективности (бюджета - ред.) является абсолютно ключевым. Об этом не устает повторять Минфин, Минэкономразвития, да вообще все правительство", - сказал Медведев на заседании программной комиссии ЕР "Финансовое обеспечение реализации Народной программы в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы".
рф
россия, финансы, рф, дмитрий медведев, единая россия, минфин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Минфин
18:59 01.10.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал ключевым вопрос эффективности бюджета в текущей ситуации.
"Безусловно, в условиях или в нынешней ситуации вопрос эффективности (бюджета - ред.) является абсолютно ключевым. Об этом не устает повторять Минфин, Минэкономразвития, да вообще все правительство", - сказал Медведев на заседании программной комиссии ЕР "Финансовое обеспечение реализации Народной программы в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы".
РОССИЯ Финансы РФ Дмитрий Медведев Единая Россия Минфин
 
 
