Медведев назвал вопрос эффективности бюджета ключевым

2025-10-01T18:59+0300

россия

финансы

рф

дмитрий медведев

единая россия

минфин

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал ключевым вопрос эффективности бюджета в текущей ситуации. "Безусловно, в условиях или в нынешней ситуации вопрос эффективности (бюджета - ред.) является абсолютно ключевым. Об этом не устает повторять Минфин, Минэкономразвития, да вообще все правительство", - сказал Медведев на заседании программной комиссии ЕР "Финансовое обеспечение реализации Народной программы в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы".

рф

