https://1prime.ru/20251001/medvedev-863047191.html
Медведев назвал вопрос эффективности бюджета ключевым
Медведев назвал вопрос эффективности бюджета ключевым - 01.10.2025, ПРАЙМ
Медведев назвал вопрос эффективности бюджета ключевым
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал ключевым вопрос эффективности бюджета в текущей ситуации. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T18:59+0300
2025-10-01T18:59+0300
2025-10-01T18:59+0300
россия
финансы
рф
дмитрий медведев
единая россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/31/843143144_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bea3970133a1111b788aa258c1434aeb.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал ключевым вопрос эффективности бюджета в текущей ситуации. "Безусловно, в условиях или в нынешней ситуации вопрос эффективности (бюджета - ред.) является абсолютно ключевым. Об этом не устает повторять Минфин, Минэкономразвития, да вообще все правительство", - сказал Медведев на заседании программной комиссии ЕР "Финансовое обеспечение реализации Народной программы в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы".
https://1prime.ru/20251001/medvedev-863046578.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/31/843143144_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_0bbdb5b5ce7e8cd1624325f753117aa3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, дмитрий медведев, единая россия, минфин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Минфин
Медведев назвал вопрос эффективности бюджета ключевым
Медведев назвал вопрос эффективности бюджета РФ ключевым в текущей ситуации