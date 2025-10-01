Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВВП России в августе вырос на 0,4% годовом выражении
https://1prime.ru/20251001/mer-863048942.html
ВВП России в августе вырос на 0,4% годовом выражении
ВВП России в августе вырос на 0,4% годовом выражении - 01.10.2025, ПРАЙМ
ВВП России в августе вырос на 0,4% годовом выражении
ВВП России в августе вырос на 0,4% годовом выражении, как и в июле, в январе-августе - на 1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в... | 01.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. ВВП России в августе вырос на 0,4% годовом выражении, как и в июле, в январе-августе - на 1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в августе 2025 года ВВП вырос на 0,4% в годовом выражении, как и в июле. По итогам 8 месяцев 2025 года рост ВВП составил 1% год к году", - сказано в обзоре. Там также отмечается, что в месячном выражении ВВП в августе показал нулевую динамику с исключением сезонного и календарного факторов.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/82827/69/828276919_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_62673591b9534b47d3668c748ae46a87.jpg
20:17 01.10.2025
 
ВВП России в августе вырос на 0,4% годовом выражении

Минэкономразвития: рост ВВП РФ в августе составил 0,4% в годовом выражении

© РИА Новости . Павел Лисицын
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. ВВП России в августе вырос на 0,4% годовом выражении, как и в июле, в январе-августе - на 1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".
"По оценке Минэкономразвития России, в августе 2025 года ВВП вырос на 0,4% в годовом выражении, как и в июле. По итогам 8 месяцев 2025 года рост ВВП составил 1% год к году", - сказано в обзоре.
Там также отмечается, что в месячном выражении ВВП в августе показал нулевую динамику с исключением сезонного и календарного факторов.
Объем ФНБ России вырастет до 6,3% ВВП
29 сентября, 14:08
Объем ФНБ России вырастет до 6,3% ВВП
29 сентября, 14:08
 
РОССИЯ
 
 
