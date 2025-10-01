https://1prime.ru/20251001/mer-863048942.html
ВВП России в августе вырос на 0,4% годовом выражении
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. ВВП России в августе вырос на 0,4% годовом выражении, как и в июле, в январе-августе - на 1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в августе 2025 года ВВП вырос на 0,4% в годовом выражении, как и в июле. По итогам 8 месяцев 2025 года рост ВВП составил 1% год к году", - сказано в обзоре. Там также отмечается, что в месячном выражении ВВП в августе показал нулевую динамику с исключением сезонного и календарного факторов.
