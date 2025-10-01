https://1prime.ru/20251001/mestorozhdeniya-863034672.html

TotalEnergies продает недобывающие активы в Северном море

TotalEnergies продает недобывающие активы в Северном море

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. TotalEnergies продает партнерам доли в недобывающих месторождениях West Ekofisk, Albuskjell и Tommeliten Gamma в Северном море, следует из сообщения французской компании. "TotalEnergies EP Norge подписала соглашение о продаже своей неоперационной доли (39,89%) в месторождениях West Ekofisk и Albuskjell компании Var Energi, а также заключила соглашение с Orlen Upstream Norway о продаже своей неоперационной доли (20,23%) в месторождении Tommeliten Gamma", - говорится в релизе. Все три месторождения расположены в районе Greater Ekofisk, добыча на них была остановлена еще в 1998 году, напоминает компания в своем сообщении, они будут повторно освоены в рамках специального проекта для таких месторождений (PPF). Завершение продажи зависит от принятия окончательного инвестиционного решения в рамках PPF, что ожидается до конца года, и получения необходимых одобрений, указывает компания. Согласно данным Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD) и министерства энергетики Норвегии, нефтегазовые месторождения West Ekofisk, Albuskjell и Tommeliten Gamma расположены в Северном море, оператором в них выступает ConocoPhillips Skandinavia AS, а покупатели - партнеры в соответствующих месторождениях. Добыча на месторождениях началась в 1977 году, 1979 году и 1988 году соответственно и с 1998 года не ведется, следует из официальных данных. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.

totalenergies, европа, северное море, газ, мировая экономика