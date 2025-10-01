https://1prime.ru/20251001/minenergo--863025222.html

Минэнерго поддержало повышение порога отклонения биржевых цен на топливо

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ поддерживает увеличение порога отклонения биржевых цен на топливо от индикативных для демпфера: корректировка позволит сохранить экономические механизмы обеспечения рентабельности нефтепереработки и стабилизирует цены на внутреннем рынке, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. Диапазон допустимого отклонения оптовых цен на топливо от индикативных для выплат по демпферу предлагается увеличить на 10 процентных пунктов - до 20% по бензину и до 30% по дизельному топливу, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Вице-премьер Александр Новак ранее пояснил, что мера будет введена "задним числом" - с сентября. "Минэнерго поддерживает увеличение границы превышения базовых цен для получения топливного демпфера по бензину. Это гарантирует получение демпфера по бензину за август и сентябрь, что позволит сохранить экономические механизмы обеспечения рентабельности нефтепереработки и стабилизации цен на внутреннем рынке", - сказал Цивилев в интервью журналу "Эксперт". По мнению министра, сложившаяся в РФ система обеспечения топливом полностью закрывает потребности страны. Более того, на Дальнем Востоке нефтяные компании обсуждают строительство нового НПЗ и модернизацию действующих заводов. Минэнерго же готово проработать механизмы экономической поддержки. Говоря о нефтяной отрасли в целом, Цивилев также отметил, что для нее одним из ключевых вызовов является вовлечение трудноизвлекаемых запасов, доля которых оценивается примерно в 60%. Минэнерго вместе с Минфином работают над поиском "сбалансированного решения" для стимулирования разработки отдельных категорий запасов. "Важно продолжить работу как по донастройке НДД (налог на дополнительный доход - ред.), так и по поиску новых мер налоговой и неналоговой поддержки нефтекомпаний", - добавил он. По данным Петербургской биржи, стоимость бензина Аи-92 за сентябрь выросла на 6,3%. Его средняя цена за месяц составила 72 302 рубля за тонну, что ниже потенциально скорректированной демпферной отсечки (72 540 рублей за тонну). Соответственно, нефтяники могут получить выплаты по демпферу за сентябрь, если порог допустимого отклонения оптовых цен будет увеличен. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему Налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена бензина в РФ превысила отсечку на 10%, а дизтоплива - 20%, то выплаты обнуляются.

