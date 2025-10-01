Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минск призвал ИКАО предотвратить использование политизированных санкций - 01.10.2025
Минск призвал ИКАО предотвратить использование политизированных санкций
МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Делегация министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии на ассамблее Международной организации гражданской авиации (ИКАО) высказала озабоченность санкциями, нарушающими международное воздушное право, и призвала предотвратить использование отдельными странами политизированных дискриминационных ограничительных мер в сфере авиации. "На ассамблее ИКАО Беларусь высказала серьезную озабоченность по поводу принимаемых односторонних ограничительных мер дискриминационного характера в адрес ряда государств, которые идут вразрез с основными принципами и нормами международного воздушного права", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в его Telegram-канале. Отмечается, что делегация Минтранса Белоруссии во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Сергеем Дубиной принимает участие в заседании 42-й Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале (Канада). "В своем выступлении Сергей Дубина отметил, что дискриминационный запрет на использование воздушного пространства для полетов гражданских воздушных судов, отказ в предоставлении информации для обеспечения поддержания летной годности, аэронавигационного и наземного обслуживания негативным образом влияют как на безопасность полетов, так и на устойчивое развитие мировой гражданской авиации", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что "Республика Беларусь призвала государства-члены ИКАО предпринять все возможные действия, чтобы предотвратить использование странами политизированных дискриминационных ограничительных мер в сфере международной гражданской авиации". В конце мая 2021 года в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Западные страны обвинили Минск в принуждении к посадке самолета под выдуманным предлогом, поскольку в аэропорту был задержан летевший этим бортом основатель признанного в Белоруссии террористическим Telegram-канала Роман Протасевич, позже приговоренный к восьми годам колонии и затем помилованный президентом Александром Лукашенко. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и после миграционного кризиса в ЕС. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
Минск призвал ИКАО предотвратить использование политизированных санкций

МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Делегация министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии на ассамблее Международной организации гражданской авиации (ИКАО) высказала озабоченность санкциями, нарушающими международное воздушное право, и призвала предотвратить использование отдельными странами политизированных дискриминационных ограничительных мер в сфере авиации.
"На ассамблее ИКАО Беларусь высказала серьезную озабоченность по поводу принимаемых односторонних ограничительных мер дискриминационного характера в адрес ряда государств, которые идут вразрез с основными принципами и нормами международного воздушного права", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в его Telegram-канале.
Отмечается, что делегация Минтранса Белоруссии во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Сергеем Дубиной принимает участие в заседании 42-й Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале (Канада).
"В своем выступлении Сергей Дубина отметил, что дискриминационный запрет на использование воздушного пространства для полетов гражданских воздушных судов, отказ в предоставлении информации для обеспечения поддержания летной годности, аэронавигационного и наземного обслуживания негативным образом влияют как на безопасность полетов, так и на устойчивое развитие мировой гражданской авиации", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "Республика Беларусь призвала государства-члены ИКАО предпринять все возможные действия, чтобы предотвратить использование странами политизированных дискриминационных ограничительных мер в сфере международной гражданской авиации".
В конце мая 2021 года в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Западные страны обвинили Минск в принуждении к посадке самолета под выдуманным предлогом, поскольку в аэропорту был задержан летевший этим бортом основатель признанного в Белоруссии террористическим Telegram-канала Роман Протасевич, позже приговоренный к восьми годам колонии и затем помилованный президентом Александром Лукашенко. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и после миграционного кризиса в ЕС. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
