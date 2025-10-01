https://1prime.ru/20251001/mishustin--863033643.html

Мишустин рассказал о привлечении инвестиций в стартапы

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Власти продолжат создавать стимулы для привлечения инвестиций в российские технологические стартапы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду поприветствовал участников Moscow Startup Summit, отметив рост спроса на инновации и готовность молодежи в России открывать небольшие компании, где совершаются научные исследования в перспективных областях и создаются решения в том числе, с использованием ИИ. "Относиться к этим стартапам надо как к завтрашним лидерам в своих секторах и даже в глобальном масштабе. Чтобы их поддержать на ранних стадиях, продолжим создавать стимулы для привлечения инвестиций в такие проекты", - отметил премьер.

