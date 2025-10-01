https://1prime.ru/20251001/mishustin--863033643.html
Мишустин рассказал о привлечении инвестиций в стартапы
Мишустин рассказал о привлечении инвестиций в стартапы - 01.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о привлечении инвестиций в стартапы
Власти продолжат создавать стимулы для привлечения инвестиций в российские технологические стартапы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T11:30+0300
2025-10-01T11:30+0300
2025-10-01T11:30+0300
экономика
михаил мишустин
рф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856119177_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_f6394d40310726e8bdeb5102dbbdfe86.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Власти продолжат создавать стимулы для привлечения инвестиций в российские технологические стартапы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду поприветствовал участников Moscow Startup Summit, отметив рост спроса на инновации и готовность молодежи в России открывать небольшие компании, где совершаются научные исследования в перспективных областях и создаются решения в том числе, с использованием ИИ. "Относиться к этим стартапам надо как к завтрашним лидерам в своих секторах и даже в глобальном масштабе. Чтобы их поддержать на ранних стадиях, продолжим создавать стимулы для привлечения инвестиций в такие проекты", - отметил премьер.
https://1prime.ru/20251001/mishustin-863033506.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856119177_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_498bf43a9a571113fd71e7e87ae60c11.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, рф, россия
Экономика, Михаил Мишустин, РФ, РОССИЯ
Мишустин рассказал о привлечении инвестиций в стартапы
Мишустин: власти продолжат создавать стимулы для привлечения инвестиций в стартапы