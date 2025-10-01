Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
01.10.2025
Мишустин рассказал о привлечении инвестиций в стартапы
Власти продолжат создавать стимулы для привлечения инвестиций в российские технологические стартапы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Власти продолжат создавать стимулы для привлечения инвестиций в российские технологические стартапы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду поприветствовал участников Moscow Startup Summit, отметив рост спроса на инновации и готовность молодежи в России открывать небольшие компании, где совершаются научные исследования в перспективных областях и создаются решения в том числе, с использованием ИИ. "Относиться к этим стартапам надо как к завтрашним лидерам в своих секторах и даже в глобальном масштабе. Чтобы их поддержать на ранних стадиях, продолжим создавать стимулы для привлечения инвестиций в такие проекты", - отметил премьер.
Экономика, Михаил Мишустин, РФ, РОССИЯ
11:30 01.10.2025
 
Мишустин рассказал о привлечении инвестиций в стартапы

Мишустин: власти продолжат создавать стимулы для привлечения инвестиций в стартапы

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Власти продолжат создавать стимулы для привлечения инвестиций в российские технологические стартапы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду поприветствовал участников Moscow Startup Summit, отметив рост спроса на инновации и готовность молодежи в России открывать небольшие компании, где совершаются научные исследования в перспективных областях и создаются решения в том числе, с использованием ИИ.
"Относиться к этим стартапам надо как к завтрашним лидерам в своих секторах и даже в глобальном масштабе. Чтобы их поддержать на ранних стадиях, продолжим создавать стимулы для привлечения инвестиций в такие проекты", - отметил премьер.
Заголовок открываемого материала