2025-10-01T11:31+0300
2025-10-01T11:31+0300
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил сильную инженерную школу в России и талантливую молодежь, нацеленную на самореализацию. Мишустин в среду поприветствовал участников Moscow Startup Summit, отметив рост спроса на инновации. "В России сильная инженерная школа. У нас много талантливых молодых людей, нацеленных на профессиональную самореализацию и весомые практические результаты", - сказал он в видеообращении. Глава кабмина отметил, что многие молодые люди в РФ готовы брать на себя ответственность и открывать небольшие компании, где "инициируются научные изыскания в перспективных областях, создаются решения, в том числе − с использованием возможностей искусственного интеллекта".
рф
11:31 01.10.2025
 
Мишустин отметил сильную инженерную школу в России

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил сильную инженерную школу в России и талантливую молодежь, нацеленную на самореализацию.
Мишустин в среду поприветствовал участников Moscow Startup Summit, отметив рост спроса на инновации.
"В России сильная инженерная школа. У нас много талантливых молодых людей, нацеленных на профессиональную самореализацию и весомые практические результаты", - сказал он в видеообращении.
Глава кабмина отметил, что многие молодые люди в РФ готовы брать на себя ответственность и открывать небольшие компании, где "инициируются научные изыскания в перспективных областях, создаются решения, в том числе − с использованием возможностей искусственного интеллекта".
