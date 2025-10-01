https://1prime.ru/20251001/mishustin--863033767.html
Мишустин отметил сильную инженерную школу в России
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил сильную инженерную школу в России и талантливую молодежь, нацеленную на самореализацию. Мишустин в среду поприветствовал участников Moscow Startup Summit, отметив рост спроса на инновации. "В России сильная инженерная школа. У нас много талантливых молодых людей, нацеленных на профессиональную самореализацию и весомые практические результаты", - сказал он в видеообращении. Глава кабмина отметил, что многие молодые люди в РФ готовы брать на себя ответственность и открывать небольшие компании, где "инициируются научные изыскания в перспективных областях, создаются решения, в том числе − с использованием возможностей искусственного интеллекта".
