Мишустин вручит премии правительства в области образования

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин в среду вручит премии правительства в области образования, сообщила пресс-служба кабмина.
"Первого октября Михаил Мишустин вручит премии и благодарности Правительства в области образования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в мероприятии примут участие вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Правительством РФ ежегодно учреждаются 10 премий в области образования. Они присуждаются отдельным лауреатам или авторским коллективам до пяти человек.
Благодарности правительства вручаются за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу в этой сфере.
