Мишустин вручит премии правительства в области образования

экономика

общество

рф

михаил мишустин

татьяна голикова

дмитрий чернышенко

минобрнауки

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин в среду вручит премии правительства в области образования, сообщила пресс-служба кабмина. "Первого октября Михаил Мишустин вручит премии и благодарности Правительства в области образования", - говорится в сообщении. Уточняется, что в мероприятии примут участие вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также глава Минобрнауки Валерий Фальков. Правительством РФ ежегодно учреждаются 10 премий в области образования. Они присуждаются отдельным лауреатам или авторским коллективам до пяти человек. Благодарности правительства вручаются за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу в этой сфере.

