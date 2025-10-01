https://1prime.ru/20251001/mishustin-863033506.html
Спрос на инновации растет, заявил Мишустин
2025-10-01T11:29+0300
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал участников Moscow Startup Summit, подчеркнув, что спрос на инновации сегодня растет, а технологические компании входят в число крупнейших в мире. "Рад приветствовать всех участников международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям. Эти направления имеют важнейшее значение для цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы. Формируют современную основу для решения задач по укреплению национального суверенитета. И в целом способствуют активному выходу на рынок новых продуктов и услуг для комфортной жизни людей", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Moscow Startup Summit. Глава кабмина отметил, что площадка саммита открывает хорошие возможности для обмена опытом, свежими идеями, а также для обсуждения успешных практик при массовом внедрении прорывных разработок. "Сегодня спрос на инновации растет. Семь из десяти крупнейших корпораций мира − технологические. Они у всех на слуху. Хотя еще совсем недавно эти гиганты были не более чем группой увлеченных единомышленников", - подчеркнул премьер. Кроме того, Мишустин указал на широкую географию саммита, отметив участие представителей из Белоруссии, Китая, Индии и других дружественных стран, с которыми Россия развивает "партнерские равноправные отношения в рамках объединения БРИКС и ШОС". "Технологическим предпринимателем стать вполне реально. Надо верить в свои силы. И уметь заряжать всех вокруг энергией, нестандартными идеями. Увлекать планами по запуску новаций, которые в будущем способны изменить в лучшую сторону жизни миллионов людей. Желаю всем участникам плодотворной работы и интересных дискуссий. Уверен, что впереди вас ждут значимые достижения и открытия!" - напутствовал участников российский премьер.
