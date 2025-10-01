Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о средствах, заложенных в бюджет на развитие образования - 01.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251001/mishustin-863042091.html
Мишустин рассказал о средствах, заложенных в бюджет на развитие образования
Мишустин рассказал о средствах, заложенных в бюджет на развитие образования
Мишустин рассказал о средствах, заложенных в бюджет на развитие образования
Порядка 700 миллиардов рублей предусмотрены в проекте бюджета на 2026-2028 годы на развитие сферы образования, в том числе обновление инфраструктуры,... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T16:36+0300
2025-10-01T16:36+0300
михаил мишустин
рф
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Порядка 700 миллиардов рублей предусмотрены в проекте бюджета на 2026-2028 годы на развитие сферы образования, в том числе обновление инфраструктуры, модернизацию оборудования, создание сети университетских кампусов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин на церемонии вручения премии правительства РФ в области образования заявил, что кабмин реализует ряд мер, направленных на обеспечение комфортных условия для педагогов. "В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку, который правительство внесло в Государственную думу, предусмотрено порядка 700 млрд", - сказал он. Российский премьер отметил, что в РФ активно развивается инфраструктура, строятся и обновляются школы, модернизируется материально-техническая база колледжей и вузов, ремонтируются общежития. Продолжается программа создания сети университетских кампусов мирового уровня.
рф
михаил мишустин, рф, финансы
Михаил Мишустин, РФ, Финансы
16:36 01.10.2025
 
Мишустин рассказал о средствах, заложенных в бюджет на развитие образования

Мишустин: порядка 700 млрд руб заложено в бюджете на развитие сферы образования в РФ

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Порядка 700 миллиардов рублей предусмотрены в проекте бюджета на 2026-2028 годы на развитие сферы образования, в том числе обновление инфраструктуры, модернизацию оборудования, создание сети университетских кампусов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин на церемонии вручения премии правительства РФ в области образования заявил, что кабмин реализует ряд мер, направленных на обеспечение комфортных условия для педагогов.
"В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку, который правительство внесло в Государственную думу, предусмотрено порядка 700 млрд", - сказал он.
Российский премьер отметил, что в РФ активно развивается инфраструктура, строятся и обновляются школы, модернизируется материально-техническая база колледжей и вузов, ремонтируются общежития. Продолжается программа создания сети университетских кампусов мирового уровня.
Студенты - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Бугаев заявил об интересе к российской системе образования у иностранцев
20 сентября, 15:18
 
Михаил МишустинРФФинансы
 
 
