Мишустин рассказал о средствах, заложенных в бюджет на развитие образования

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Порядка 700 миллиардов рублей предусмотрены в проекте бюджета на 2026-2028 годы на развитие сферы образования, в том числе обновление инфраструктуры, модернизацию оборудования, создание сети университетских кампусов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин на церемонии вручения премии правительства РФ в области образования заявил, что кабмин реализует ряд мер, направленных на обеспечение комфортных условия для педагогов. "В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку, который правительство внесло в Государственную думу, предусмотрено порядка 700 млрд", - сказал он. Российский премьер отметил, что в РФ активно развивается инфраструктура, строятся и обновляются школы, модернизируется материально-техническая база колледжей и вузов, ремонтируются общежития. Продолжается программа создания сети университетских кампусов мирового уровня.

