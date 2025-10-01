Moody's сохранило суверенный рейтинг Казахстана "Baa1"

https://1prime.ru/20251001/moodys-863034340.html

АЛМА-АТА, 1 окт - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's сохранило суверенный рейтинг Казахстана на уровне "Baa1", прогноз "стабильный", сообщает в среду пресс-служба министерства экономики страны. Год назад Moody's повысило долгосрочный суверенный рейтинг Казахстана с уровня "Baa2" до "Baa1". Это стало самым высоким рейтингом в истории республики. Рейтинг "Baa1" по шкале агентства означает, что у страны есть достаточно ресурсов и возможностей для выполнения своих долговых обязательств, но с умеренным уровнем риска. "Moody's оставило без изменений суверенный рейтинг Казахстана на уровне Baa1, прогноз "стабильный", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства."Рейтинг поддерживается прочной фискальной позицией страны, включая низкий уровень правительственного долга, его высокую обслуживаемость и значительные фискальные резервы, которые обеспечивают защиту от внешних шоков. Дополнительными факторами выступают устойчивый экономический рост и способность экономики противостоять кризисам", - поясняется там. По данным министерства, также Moody's отмечает продолжающуюся реализацию фискальных реформ в стране, в том числе поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие пересмотр ставки НДС и корректировку корпоративного и подоходного налогообложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в июле подписал новый Налоговый кодекс. Одним из ключевых нововведений в документе стало установление базовой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на уровне 16%. Также снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч месячных расчетных показателей (МРП), что составляет примерно 75 тысяч долларов. Кодекс вступит в действие с 1 января. По мнению аналитиков, добавили в министерстве, дефицит бюджета Казахстана в 2025 году останется на умеренном уровне, а государственный долг останется одним из самых низких показателей долга среди стран с рейтингом категории Baa. "Moody's отмечает, что продолжающиеся институциональные и экономические реформы могут повысить инвестиционную привлекательность Казахстана и ускорить процесс диверсификации экономики сверх их текущих ожиданий", - заключили в ведомстве.

