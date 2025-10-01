https://1prime.ru/20251001/moskva-863017241.html
Беспилотные автомобили и роботов представят на форуме в Москве
2025-10-01T00:22+0300
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Беспилотные автомобили, роботов и самые передовые решения в сфере транспорта и логистики России предоставят на цифровом профильном форуме в Москве, сообщили РИА Новости в Минтрансе России.
Это будет третий международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация". Он пройдет 1 октября в Москве.
"Здесь можно будет увидеть беспилотные автомобили, поиграть с роботами, создать картину будущего с помощью нейросетей и узнать о самых передовых решениях в сфере транспорта и логистики", - рассказали в Минтрансе РФ.
Деловая программа форума включает обсуждение ведущими экспертами развитие искусственного интеллекта, беспилотного транспорта и цифровой трансформацию отрасли.
"Кульминацией станет пленарное заседание "Цифровой путь России", где будут представлены ключевые инициативы и технологические тренды. Параллельно пройдет хакатон для студентов и масштабная выставка, где можно будет не только посмотреть, но и попробовать технологии будущего своими руками", - перечислили в министерстве.
Впервые в рамках мероприятия состоится посвященное цифровизации транспорта заседание комиссии Госсовета.
