Беспилотные автомобили и роботов представят на форуме в Москве

Беспилотные автомобили и роботов представят на форуме в Москве

2025-10-01T00:22+0300

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Беспилотные автомобили, роботов и самые передовые решения в сфере транспорта и логистики России предоставят на цифровом профильном форуме в Москве, сообщили РИА Новости в Минтрансе России. Это будет третий международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация". Он пройдет 1 октября в Москве. "Здесь можно будет увидеть беспилотные автомобили, поиграть с роботами, создать картину будущего с помощью нейросетей и узнать о самых передовых решениях в сфере транспорта и логистики", - рассказали в Минтрансе РФ. Деловая программа форума включает обсуждение ведущими экспертами развитие искусственного интеллекта, беспилотного транспорта и цифровой трансформацию отрасли. "Кульминацией станет пленарное заседание "Цифровой путь России", где будут представлены ключевые инициативы и технологические тренды. Параллельно пройдет хакатон для студентов и масштабная выставка, где можно будет не только посмотреть, но и попробовать технологии будущего своими руками", - перечислили в министерстве. Впервые в рамках мероприятия состоится посвященное цифровизации транспорта заседание комиссии Госсовета.

