МСП и самозанятые смогут оформлять кредитные каникулы раз в пять лет

2025-10-01T00:22+0300
2025-10-01T00:22+0300
00:22 01.10.2025
 
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятые теперь смогут оформлять кредитные каникулы раз в пять лет на срок до шести месяцев, независимо от своего финансового положения. Соответствующий закон вступает в силу в РФ с 1 октября.
Закон предоставляет субъектам МСП, а также самозанятым (в период проведения эксперимента по установлению спецрежима "Налог на профессиональный доход") право раз в пять лет потребовать у кредитора кредитные каникулы на срок до шести месяцев. К кредиторам относятся кредитные и микрофинансовые организации (МФО), а также госкорпорация ВЭБ.РФ.
Максимальный размер кредита (займа), по которому заемщик вправе потребовать кредитные каникулы, должно будет установить правительство РФ. До его установления такой предельный размер для микропредприятий составит 60 миллионов рублей, для малых предприятий - 400 миллионов рублей, для средних предприятий - 1 миллиард рублей, для самозанятых – 10 миллионов рублей.
Причем право на кредитные каникулы не связано ни с ухудшением финансового положения заемщика, ни с необходимостью поддержки отдельных отраслей экономики. Проценты во время каникул продолжат начисляться на условиях, предусмотренных в договоре кредита (займа).
Новые правила оформления кредитных каникул распространяются на договора кредита (займа), заключенные с 1 марта 2024 года (то есть имеют обратную силу).
При этом закон предусматривает ряд исключений. Так, кредитные каникулы не будут предоставляться по договорам кредита (займа), заключенным с несколькими кредиторами или заемщиками (в том числе по синдицированным кредитам и займам); а также по займам, выданным МФО - субъектами МСП, некоммерческими или государственными МФО.
Также льготный период не будет предоставляться и в случаях, когда предмет залога в обеспечение обязательств заемщика по кредиту (займу) является и предметом предшествующего или последующего залога.
Действие закона не будет распространяться и на кредиты (займы) субъектам МСП, которым не может оказываться господдержка. Речь идет о кредитных и страховых организациях, негосударственных пенсионных и инвестиционных фондах, профучастниках рынка ценных бумаг, ломбардах, участниках соглашений о разделе продукции, представителях игорного бизнеса, нерезидентах РФ (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами РФ).
 
