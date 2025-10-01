https://1prime.ru/20251001/nadbavka-863025083.html
"Дальневосточную надбавку" решили продлить до 2035 года, заявил Цивилев
"Дальневосточную надбавку" решили продлить до 2035 года, заявил Цивилев - 01.10.2025, ПРАЙМ
"Дальневосточную надбавку" решили продлить до 2035 года, заявил Цивилев
"Дальневосточная надбавка" будет продлена до 2035 года и 50% из нее будет направлено на развитие энергетики в изолированных территориях Дальнего Востока,... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T08:56+0300
2025-10-01T08:56+0300
2025-10-01T08:57+0300
владимир путин
владивосток
сергей цивилев
рф
дальний восток
русгидро
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861329000_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_4d741dc4145f0eec2c8ead1d367d86c4.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Дальневосточная надбавка" будет продлена до 2035 года и 50% из нее будет направлено на развитие энергетики в изолированных территориях Дальнего Востока, решение об этом приняли на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию ТЭК, которое прошло на ВЭФ, рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Также речь шла о продлении дальневосточной "надбавки" до 2035 года. Но 50% от этой "надбавки" должно направляться на программы развития энергетики в изолированных территориях ДФО. Это даст возможность "Русгидро" обновить электросети на этих территориях", - сказал он в интервью журналу "Эксперт" в ответ на вопрос, какие решения были приняты на совещании по развитию ТЭК во Владивостоке. Как ранее писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, Путин предварительно одобрил план финансового оздоровления "Русгидро". В частности, предлагалось продлить с 2028 по 2035 год действие дальневосточной надбавки - механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня за счет оптового энергорынка. Ее половину, порядка 15,2 миллиарда рублей в год, планируется направить на развитие инфраструктуры технологически изолированных энергосистем. Также Цивилев ранее говорил, что ведомства пришли к компромиссу по вопросу ценовой надбавки для оптового энергорынка Дальневосточного федерального округа - ее действие будет продлено до 2035 года, и 50% из этой суммы будет направлено на развитие электроэнергетики региона и строительство энергообъектов. "Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,6 ГВт. На Дальнем Востоке компания имеет активы в тепловой генерации и электросетях.
https://1prime.ru/20251001/rusgidro-863024594.html
владивосток
рф
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861329000_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_83c86cb18d866c5b4bfc7711e6dfe9c5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, владивосток, сергей цивилев, рф, дальний восток, русгидро
Владимир Путин, Владивосток, Сергей Цивилев, РФ, Дальний Восток, Русгидро, Экономика
"Дальневосточную надбавку" решили продлить до 2035 года, заявил Цивилев
Цивилев: дальневосточную надбавку решили продлить до 2035 г на совещании
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Дальневосточная надбавка" будет продлена до 2035 года и 50% из нее будет направлено на развитие энергетики в изолированных территориях Дальнего Востока, решение об этом приняли на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию ТЭК, которое прошло на ВЭФ, рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Также речь шла о продлении дальневосточной "надбавки" до 2035 года. Но 50% от этой "надбавки" должно направляться на программы развития энергетики в изолированных территориях ДФО. Это даст возможность "Русгидро" обновить электросети на этих территориях", - сказал он в интервью журналу "Эксперт" в ответ на вопрос, какие решения были приняты на совещании по развитию ТЭК во Владивостоке.
Как ранее писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, Путин предварительно одобрил план финансового оздоровления "Русгидро". В частности, предлагалось продлить с 2028 по 2035 год действие дальневосточной надбавки - механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня за счет оптового энергорынка. Ее половину, порядка 15,2 миллиарда рублей в год, планируется направить на развитие инфраструктуры технологически изолированных энергосистем.
Также Цивилев ранее говорил, что ведомства пришли к компромиссу по вопросу ценовой надбавки для оптового энергорынка Дальневосточного федерального округа - ее действие будет продлено до 2035 года, и 50% из этой суммы будет направлено на развитие электроэнергетики региона и строительство энергообъектов.
"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,6 ГВт. На Дальнем Востоке компания имеет активы в тепловой генерации и электросетях.
"Русгидро" выплатит дивиденды для задач по строительству новой генерации