https://1prime.ru/20251001/naemnik-863018388.html

На Сумском направлении ликвидировали грузинского наемника

На Сумском направлении ликвидировали грузинского наемника - 01.10.2025, ПРАЙМ

На Сумском направлении ликвидировали грузинского наемника

Российские военнослужащие ликвидировали на сумском направлении грузинского наемника, который мог быть причастен к нападению на Курскую область, сообщили РИА... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T01:31+0300

2025-10-01T01:31+0300

2025-10-01T01:31+0300

общество

россия

экономика

рф

валерий герасимов

владимир путин

всу

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863018388.jpg?1759271516

КУРСК, 1 окт - ПРАЙМ. Российские военнослужащие ликвидировали на сумском направлении грузинского наемника, который мог быть причастен к нападению на Курскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ликвидированный наемник носил шеврон с украинским и грузинским флагом, фотография шеврона есть в распоряжении РИА Новости. Собеседник агентства добавил, что ликвидированный наемник мог участвовать во вторжении в Курскую область в составе подразделения ВСУ. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф