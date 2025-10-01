Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Санкции ООН против России невозможны, заявил Небензя - 01.10.2025
Санкции ООН против России невозможны, заявил Небензя
Санкции ООН против России невозможны, заявил Небензя - 01.10.2025, ПРАЙМ
Санкции ООН против России невозможны, заявил Небензя
Санкции ООН против России невозможны, заявил в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T21:59+0300
2025-10-01T21:59+0300
россия
рф
василий небензя
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862159755_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_461995f972398c8b412ad7b55749194f.jpg
ООН, 1 окт - ПРАЙМ. Санкции ООН против России невозможны, заявил в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Не может быть санкций ООН", - сказал Небензя журналистам.
рф
россия, рф, василий небензя, оон
РОССИЯ, РФ, Василий Небензя, ООН
21:59 01.10.2025
 
Санкции ООН против России невозможны, заявил Небензя

Постпред при ООН Небензя: санкции ООН против России невозможны

© РИА Новости . Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости . Нэнси Сисель
Перейти в медиабанк
ООН, 1 окт - ПРАЙМ. Санкции ООН против России невозможны, заявил в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Не может быть санкций ООН", - сказал Небензя журналистам.
G7 близки к заключению соглашения об ужесточении санкций против России
РОССИЯ РФ Василий Небензя ООН
 
 
