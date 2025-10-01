https://1prime.ru/20251001/nebenzya-863050809.html
Санкции ООН против России невозможны, заявил Небензя
2025-10-01T21:59+0300
ООН, 1 окт - ПРАЙМ. Санкции ООН против России невозможны, заявил в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Не может быть санкций ООН", - сказал Небензя журналистам.
